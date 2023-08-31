Starfield обійшов Baldur’s Gate 3 та став лідером продажів в Steam, а Тодд Говард почав всім дякувати

Ще до повноцінного релізу 6 вересня (1 вересня доступ отримають покупці Premium Edition) і буквально на наступний день після відкриття можливості попереднього завантаження в Steam, Starfield очолила чарти платформи, став найбільш продаваною (за доходом) грою.

Starfield обійшла пару вічної класики — безплатні багатокористувацькі Dota 2 та Counter-Strike: Global Offensive. Замикають п’ятірку свіжі хіти — нещодавній лідер Baldur’s Gate 3 та Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Starfield є одним із найважливіших ексклюзивів Microsoft за останні роки, не менш важливою є гра для Bethesda, це перша за майже 30 років нова франшиза компанії. Щоб підкреслити це — голова компанії Тодд Говард написав службову записку, яка призначалася працівникам Xbox, Microsoft і Bethesda, але була опублікована WindowsCentral.

Я постукав у двері Роберта Альтмана (один зі співзасновників ZeniMax Media та генеральний директор Bethesda, помер у 2021 році в віці 73 років). «Є кілька хвилин?»

«Звичайно».

Це був початок 2013 року, ми розробляли Fallout 4, а Skyrim все ще користувався величезним успіхом. Я був там, щоб запропонувати йому нашу наступну гру. Це буде не продовження наших поточних ігор (він виглядав стурбованим), а грандіозна космічна рольова гра і наша перша нова інтелектуальна власність за останні 25 років (він виглядав зацікавлено). Вона буде заглиблена у створення та пошук нашого місця у всесвіті (легкий блиск). Ви будете досліджувати галактику так, як це можуть робити лише відеоігри. І називатиметься — Starfield. (Усмішка)

«Звучить фантастично».

Роберт був першим, хто повірив у нас, попри ситуацію. Наш шлях до створення Starfield був довгим і звивистим, ми створювали інші ігри (Fallout 4, Skyrim SE, Fallout Shelter, Skyrim VR, Fallout 76, знову Skyrim…). Основна розробка з 2020 по 2023 рік відбувалася під впливом величезних змін у нашому житті. Глобальна пандемія, смерть Роберта та приєднання до Xbox.

Неймовірно перебувати в той момент, коли Starfield нарешті запускається цього тижня. Гра існує лише тому, що в неї вірили всі інші. Протягом десятиліть нас підтримували всі співробітники ZeniMax, і всі вони робили найкращу роботу. Особлива подяка нашим видавничим командам, які прагнули створити не просто черговий реліз, а щось, що захопить розуми й надихне геймерів у всьому світі. А також нашим партнерам з контролю якості, перед якими стояло нелегке завдання тестування гри, де може трапитися все, що завгодно. І дякуємо Джеймі Ледеру та нашим командам адміністраторів і HR, які підтримували всіх протягом найскладніших років, з якими будь-хто з нас стикався.

І, звичайно ж, Філу Спенсеру. Його підтримка кожної гри та кожного гравця була непохитною та запеклою. Приєднання до Xbox зблизило нас з багатьма, з ким ми працювали понад 20 років. Я не можу уявити собі кращого місця для створення ігор, де розмаїття студій, творців та ігор може процвітати. Ця підтримка надійшла від усієї команди керівництва Xbox та усіх сфер видавничої діяльності та підтримки розробників. Особлива подяка магам з ATG, чиї заклинання і заклинання допомогли зробити цю гру кращою.

І найголовніше – команді, з якою я працюю в Bethesda Game Studios. Це неймовірне благословення — бути оточеним такою кількістю талановитих і натхненних людей щодня. Такі моменти змушують замислитися. Деякі з нас були разом десятиліттями, деякі приєдналися зовсім недавно, але всіх нас об’єднує однакова пристрасть. Я не можу не пишатися їхньою постійною відданістю створенню чогось справді особливого.

Нарешті, величезна подяка всім вам у родині Xbox та Bethesda. Ваш ентузіазм і підтримка мають для нас величезне значення. Створення цієї гри було одним із найскладніших і найзахопливіших досвідів у нашій кар’єрі — подорож, яку ми ніколи не забудемо. І коли ми добігаємо кінця цієї глави, ми передаємо її вам. Кожен з вас отримає гру у ранньому доступі й зможе почати грати вже цієї п’ятниці, 1 вересня, але оскільки це єдиний світовий час, ви можете почати грати вже в четвер ввечері (дякуємо Новій Зеландії!).

Ми сподіваємося, що у вас буде можливість пограти, і що ваша подорож буде такою ж корисною, як і наша.

З найкращими побажаннями, Тодд.