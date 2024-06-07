Первые рецензии на 2-й сезон сериала «Дом дракона»: 91% на Rotten Tomatoes за «идеальное сочетание интриги, экшена и похотливости»

До официальной премьеры второго сезона сериала «Дом дракона» остается чуть больше недели, однако профильные издания уже посмотрели его и дали свои первые оценки — на Rotten Tomatoes уровень «свежести» сейчас достигает 91% на основе 22 рецензий.

В обзорах в основном хвалят продолжение, отмечая идеальное сочетание интриги и экшена, мощные визуальные эффекты и «историю, достойную Игры престолов», однако критикуют путаницу в отдельных элементах повествования. Вот несколько прямых цитат из рецензий:

Тереза Лаксон, Collider: «С такой сложностью и визуальными эффектами «Дом дракона» запросто может стать лучшим фэнтезийным телевизионным шоу десятилетия и более чем соответствует наследию этой франшизы».

Ливи Скотт, Inverse: «Тщательная мелодрама наконец уступает место жестокой гражданской войне — и хотя кровавые битвы, которых ждали поклонники, все еще медленные, актерский состав и потрясающее напряжение позволяют этому сезону быть намного горячее, чем его предшественник».

Алан Сепинвол, Rolling Stone: «Во втором сезоне «Дом дракона» остается шоу, которое ошибочно принимает путаницу за сложность, бросая волны тонко очерченных, часто взаимозаменяемых персонажей в зрителей, надеясь, что никто не будет возражать, потому что здесь есть драконы».

Джейкоб Голл, Slashfilm: «Новые эпизоды «Дома дракона» великолепны, это идеальное сочетание медленно развивающейся интриги, масштабного экшена и хитрости, которые проходят тонкую грань между ощущением мыльной оперы и удивительной историчностью».

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Тесса Смит, Mamas Geeky: «Второй сезон начинается с трудного для просмотра (в лучшем виде) эпизода, и история не замедляется. Полна предательства, семейных распрей, любви и похоти — именно такой, какой должна быть Игра престолов».

Основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Огонь и кровь» сериал «Дом дракона» рассказывает о правлении династии Таргариенов в Вестеросе почти за 200 лет до событий «Игры престолов» и примерно через 100 лет после того, как Таргариены объединили Семь королевств.

Первый сезон выходил на HBO с 21 августа по 23 октября 2022 года: дебютная серия собрала почти 10 миллионов зрителей и стала самой большой премьерой сериала HBO в истории. Второй сезон выйдет на стриминге Max 16 июня (в Украине можно смотреть на Megogo).