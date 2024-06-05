«Чувак, у меня есть дракон»: Мэтт Смит (Деймон Таргариен) говорит, что «размажет» Джона Сноу в потенциальной битве

Вряд ли Деймон Таргариен и Джон Сноу когда-то встретятся, учитывая хронологию рассказов — однако, кто бы стал победителем, если бы состоялась реальная битва? Исполнитель роли Деймона в сериале «Дом дракона» Мэтт Смит считает, что преимущество было бы именно на его стороне.

«Кто победит в битве между Джоном Сноу и Деймоном? Чувак, у меня есть дракон», — пошутил Смит в разговоре с Джимми Фэллоном в Tonight Show. «Послушайте, я очень уважаю Джона Сноу. Кит Харингтон — отличный парень. Но не перекручивайте, я бы его размазал В оригинале звучало: I would f*** those brothers up.».

Учитывая огромный разрыв в хронологии, эти соперники вряд ли когда-то встретятся (разве, что Marvel снимет собственный вариант), однако Деймону будет с кем помериться силой в новом сезоне «Дома дракона», где Вестерос охватит война, в которой за власть будут бороться «зеленые» и «черные» Таргариены (премьера на Max — 16 июня).

Ранее автор «Игры престолов», Джордж Р. Р. Мартин заявлял, что второй сезон сериала «Дом дракона» получил «очень темные» эпизоды, которые заставят нас плакать, а также анонсировал сразу 8 шоу из вселенной его фэнтезийных романов.

В этом году стартует разработка «Рыцаря семи королевств» — сериала, основанного на новеллах о Рыцаре Дунке и его оруженосце Эгге. Также HBO сотрудничает со сценаристом «Бэтмена» Мэтсоном Томлином для создания сериала об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене (события будут происходить примерно за 130 лет до большинства событий «Дома дракона», то есть почти за 300 лет до событий оригинального сериала «Игра престолов»). Что касается прямого сиквела «Игры престолов» о Джоне Сноу, то его отменили из-за нехватки исходного материала.

Полную версию интервью с Мэттом Смитом можно посмотреть ниже: