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«Дом Дракона» показал лучший старт на HBO — 10 млн зрителей в день премьеры

«Дом Дракона» показал лучший старт на HBO — 10 млн зрителей в день премьеры

Спин-офф «Игры престолов» — «Дом дракона» — стал самым масштабным дебютом оригинального сериала HBO, он привлек почти 10 млн зрителей в рамках воскресного вечернего выхода. Его события основаны на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь», рассказывающей о доме Таргариенов, и являются приквелом к оригинальному сериалу. Действия происходят примерно за 200 лет до событий оригинала.

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HBO готовил различные спин-оффы «Игры престолов» ещё до того, как закончился основной сериал, и «Дом Дракона» стал первым, попавшим на экраны. В преддверии его дебюта было много споров о том, будет ли приквел иметь такое же влияние на аудиторию, как и его предшественник. «Игра престолов» когда-то считался очень успешным сериалом, но общее отношение к последнему сезону было крайне негативным. Потому было неясно, оттолкнёт ли это некоторых зрителей от «Дома Дракона». Судя по первым цифрам, аудитория с нетерпением ждала дебюта.

По данным HBO, «Дом Дракона» привлек 9,986 млн зрителей стриминговых платформах в воскресный вечер. Это примерно на 8 млн больше, чем у оригинальной «Игры престолов», когда она дебютировала в 2011 году с 2,22 млн зрителей. Такого впечатляющего результата удалось добиться, даже несмотря на сообщения о сбоях и проблемах для некоторых зрителей. Сериал получил хорошие отзывы и критические обзоры. Также он активно упоминался в социальных сетях и СМИ до и во время премьеры.

Первый сезон «Дома Дракона» будет состоять из 10 эпизодов, за которыми наверняка последуют другие сезоны. Шоураннеры сказали, что «Дом Дракона» может послужить отправной точкой для более ранних или более поздних историй в летописи Таргариенов, хотя они говорят, что у текущей повествовательной истории есть запланированный финал. С таким масштабным дебютом и возродившимся интересом к вселенной «Игры престолов», «Дом Дракона» потенциально может длиться столько же, сколько и оригинальный сериал или даже дольше, учитывая, что книга Мартина охватывает 300 лет до «Игры престолов».

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Хронология Вестероса: когда происходят события «Дома Дракона» и «Игры престолов»

Источник: screenrant


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