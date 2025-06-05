Новости Технологии 05.06.2025 в 13:57 comment views icon

Ютубер разобрал Nintendo Switch 2 и показал компоненты под микроскопом

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Андрій Русанов

Автор сайта

Ютубер разобрал Nintendo Switch 2 и показал компоненты под микроскопом
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YouTube-канал ProModding показал Nintendo Switch 2 и ее компоненты изнутри, в частности, чип NVIDIA и память SK hynix.

Процесс разборки портативной консоли кажется более легким, чем с современными телефонами. Компоненты относительно просто снимаются, однако в случае с боковыми наклейками и задней крышкой требует правильных усилий и терпения. Энтузиасту сравнительно быстро удалось разобрать устройство и вынуть материнскую плату (но дольше, чем продолжительность видео — оно ускоренное и смонтированное).

На чипах платы много металлического экранирования, но снять его не слишком трудно, если снять перед тем антенны. Чтобы освободить материнскую плату, нужно отсоединить систему охлаждения и аккумулятор.

Когда экранирование было снято, очистка от термопасты предоставляет возможность рассмотреть процессор NVIDIA. Его название GMLX30-A1 подтверждает предыдущие утечки. Для тех зрителей, кто хочет тщательно исследовать электронику, ютубер подробно все снял под микроскопом.

Ютубер розібрав Nintendo Switch 2 та показав компоненти під мікроскопом
ProModding / YouTube

Недавно Nintendo обновила лицензионное соглашение. Согласно изменениям, пользователям запрещено «обходить, изменять, расшифровывать, разрушать, вмешиваться или иным образом обходить любые функции или защиты Учетных записей Nintendo, в том числе с помощью любого оборудования». Если разбирать — компания оставляет за собой право отключить устройство. Так что лучше смотреть это на YouTube.

Nintendo Switch 2 дороже консоли предыдущего поколения, это также касается услуг ремонта. Nintendo Japan опубликовала прайс-лист, согласно которому стоимость ремонта дисплея, батареи и материнской платы увеличилась до 92%. За пределами Японии стоимость может быть еще больше.

Источники: Tom’s Hardware, Notebookcheck

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