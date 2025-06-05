Ютубер разобрал Nintendo Switch 2 и показал компоненты под микроскопом

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YouTube-канал ProModding показал Nintendo Switch 2 и ее компоненты изнутри, в частности, чип NVIDIA и память SK hynix.

Процесс разборки портативной консоли кажется более легким, чем с современными телефонами. Компоненты относительно просто снимаются, однако в случае с боковыми наклейками и задней крышкой требует правильных усилий и терпения. Энтузиасту сравнительно быстро удалось разобрать устройство и вынуть материнскую плату (но дольше, чем продолжительность видео — оно ускоренное и смонтированное).

На чипах платы много металлического экранирования, но снять его не слишком трудно, если снять перед тем антенны. Чтобы освободить материнскую плату, нужно отсоединить систему охлаждения и аккумулятор.

Когда экранирование было снято, очистка от термопасты предоставляет возможность рассмотреть процессор NVIDIA. Его название GMLX30-A1 подтверждает предыдущие утечки. Для тех зрителей, кто хочет тщательно исследовать электронику, ютубер подробно все снял под микроскопом.

Недавно Nintendo обновила лицензионное соглашение. Согласно изменениям, пользователям запрещено «обходить, изменять, расшифровывать, разрушать, вмешиваться или иным образом обходить любые функции или защиты Учетных записей Nintendo, в том числе с помощью любого оборудования». Если разбирать — компания оставляет за собой право отключить устройство. Так что лучше смотреть это на YouTube.

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Nintendo Switch 2 дороже консоли предыдущего поколения, это также касается услуг ремонта. Nintendo Japan опубликовала прайс-лист, согласно которому стоимость ремонта дисплея, батареи и материнской платы увеличилась до 92%. За пределами Японии стоимость может быть еще больше.

Источники: Tom’s Hardware, Notebookcheck

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