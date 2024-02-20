Первый пациент Neuralink может управлять мышью силой мысли, — Маск

Первый пациент, которому имплантировали мозговой чип от компании Neuralink, похоже, полностью выздоровел и может управлять компьютерной мышкой с помощью мыслей, заявил основатель стартапа Илон Маск.

Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью выздоровел, с нейронными эффектами, о которых мы знаем. Пациент способен перемещать мышь по экрану, просто думая. — сказал Маск на мероприятии Spaces.

Маск сказал, что сейчас Neuralink пытается получить как можно больше «нажатий» на кнопки мыши от пациента, передаёт Рейтер.

В прошлом месяце компания успешно имплантировала чип своему первому пациенту после того, как в сентябре получила разрешение на участие в испытаниях на людях.

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В исследовании используется робот для хирургического размещения имплантата мозгово-компьютерного интерфейса в области мозга, которая контролирует намерение двигаться, заявили в Neuralink, добавив, что первоначальная цель в том, чтобы дать возможность людям управлять компьютерным курсором или клавиатурой с помощью своих мыслей.

Маск имеет большие амбиции в отношении Neuralink, заявляя, что хирургическое внедрение его чип-устройств может ускорить лечение таких заболеваний, как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.

Компания Neuralink, которая в прошлом году оценивалась примерно в 5 млрд долларов, неоднократно сталкивалась с призывами проверить ее протоколы безопасности. В прошлом месяце компания была оштрафована за нарушение правил Министерства транспорта США по перевозке опасных материалов.

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