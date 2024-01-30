Neuralink Илона Маска впервые имплантировала чип в мозг человека

По словам миллиардера, первый продукт Neuralink получил название Telepathy и позволит людям управлять телефоном или компьютером «силой мысли».

«Первый человек получил имплант от Neuralink. Восстановление идет хорошо», — написал Маск.

Первое испытание должно помочь компании довести дизайн и функциональность устройства до идеального состояния. Neuralink недавно говорила, что запланировала 11 операций на этот год, хотя раньше ее прогнозы были еще более оптимистичными.

Как правило, подобные исследования охватывают 5-10 пациентов и длятся до года. Далее компания должна составить технико-экономическое обоснование, а затем провести базовое исследование, которое аналогично исследованию фазы III для лекарственного средства (определяется дозировка и побочные эффекты с тестированием на десятках или сотнях пациентов).

Если все пойдет по плану, то коммерциализацию устройства Neuralink можно ожидать уже через 5-10 лет. Между тем в биографической книге Маска говорилось о том, что компания планирует прооперировать более 20 тыс. человек уже к 2030 году.

С чего стартовала Neuralink?

Neuralink — стартап, основанный Илоном Маском в 2017 году, который пытается создать интерфейс «мозг-компьютер» и помочь людям с травмами управлять телефонами и ПК, используя «силу мысли».

В 2019 году Маск сообщил, что Neuralink имплантировала чип в голову обезьяны, которая после этого «смогла управлять компьютером». С тех пор компания регулярно публикует видео, где обезьяны якобы играют в видеоигры или печатают текст «силой мысли». Также технология испытывалась на свиньях.

Технология Neuralink базируется на десятилетиях исследований, посвященных имплантации электродов в мозг человека для интерпретации сигналов и лечения таких состояний, как паралич, эпилепсия и болезнь Паркинсона. Одно из ранних устройств известное как массив Юта, впервые было продемонстрировано на человеке в 2004 году. Некоторые конкуренты Neuralink, такие, как стартап Synchron, предлагают альтернативный метод имплантации чипа — через кровеносные сосуды.

Расследования и штрафы

В прошлом году Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в конце концов одобрило Neuralink проведение клинического испытания на людях. До этого компания тестировала технологию на животных, и неоднократно сталкивались с критикой, как зоозащитников, так и Комитета врачей по ответственной медицине.

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Также возникали вопросы относительно транспортировки потенциально опасных материалов — Министерство транспорта США инициировало расследование и в конце концов оштрафовало компанию.

Чем отличается чип Neuralink от продуктов конкурентов?

Ныне известное под названием Telepathy, устройство Neuralink содержит более 1000 электродов (гораздо больше, чем другие импланты) и нацелено на отдельные нейроны (многие другие устройства нацелены на сигналы от групп нейронов), что должно обеспечить более высокую степень точности обнаружения сигналов.

Чип и электроды имплантируют в мозг пациента с помощью специально разработанного робота-хирурга, а беспроводная связь обеспечивает отправку сигналов мозга в специальную программу Neuralink, которая декодирует их в действия и намерения. Подзарядка устройства также осуществляется беспроводным способом.

Какая цель у Neuralink и Маска?

Для начала Neuralink хочет помочь парализованным людям, а впоследствии устройство смогут использовать люди с потерей слуха и зрения. Маск в своих анонсах выражает довольно амбициозные цели, такие как то, что имплант однажды поможет людям «‎слиться» с искусственным интеллектом.

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