Первый в мире ПК со складным дисплеем Lenovo ThinkPad X1 Fold стал доступен для предварительного заказа по цене от $2500





Во время проведения выставки потребительской электроники CES 2020 компания Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold. Теперь это устройство уже готово выйти на рынок в качестве потребительского продукта. Производитель начал принимать заказы на коммерческую версию Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Устройство изготовлено в складывающемся корпусе, как и обычный ноутбук. Но вместо традиционного клавиатурного блока в данном случае используется сенсорный дисплей. Причём, это один сплошной дисплей. Так что в раскрытом состоянии новинка может выполнять роль большого планшета.

В режиме ноутбука пользователю доступна сенсорная клавиатура, которая появляется в нижней части экрана. Для более комфортного набора больших фрагментов текста можно воспользоваться съёмной физической клавиатурой. Lenovo ThinkPad X1 Fold содержит сенсорный 13-дюймовый OLED дисплей, процессор Intel 11-го поколения, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Ёмкость батареи составляет 50 Втч. В качестве опции может использоваться модуль мобильной связи 5G. Масса новинки составляет около 1 кг. Складной компьютер Lenovo ThinkPad X1 Fold уже доступен для предварительного заказа по цене от $2499.

Lenovo также анонсировала самый лёгкий из ноутбуков серии ThinkPad – модель ThinkPad X1 Nano. Она имеет массу всего 900 г. При этом устройство оснащено 13-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и соотношением сторон 16:10. На выбор пользователей доступны стандартная и сенсорная панели. Новинка выполнена на базе новой платформы Intel Evo, что предусматривает поддержку Wi-Fi 6, Thunderbolt 4 и длительное время автономной работы, даже несмотря на небольшой вес. Ёмкость батареи составляет 48 Втч. Конфигурация может включать один из процессоров Intel 11-го поколения вплоть до модели Core i7, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Также сообщается о наличии четырёх микрофонов, поддержке связи 5G и возможности использовать операционный системы Windows 10 Pro или Linux. Устройство поддерживает ряд функций безопасности на основе ИИ. В частности, аппарат может определять, когда пользователь отходит от рабочего места или возвращается к нему и соответственно, блокировать систему или пробуждаться. Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano поступит в продажу в четвёртом квартале 2020 года по рекомендованной розничной цене от $1399.

Источник: The Verge