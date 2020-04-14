Первый за несколько лет флагман Motorola Edge+ официально представят 22 апреля. Вот каким он будет





Бренд Motorola, принадлежащий Lenovo, объявил дату презентации нового флагманского смартфона Motorola Edge+ — 22 апреля. Мероприятие, которое, естественно, будет проводиться в формате онлайн-трансляции, начнется в 19:00 по Киеву.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG — motorolaus (@MotorolaUS) April 13, 2020

В опубликованном коротком тизер-ролике с анонсом презентации производитель подтверждает одну из ключевых особенностей грядущей новинки — дисплей с сильно загнутыми боковыми частями, именуемый экраном-водопадом. Но об этой особенности мы уже знали, так как качественные рендеры Motorola Edge+ появились в сети намного раньше. Если ориентироваться на эти рендеры от инсайдеров, фронтальная камера расположится в небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана, а нижняя и верхняя рамки будут очень тонкими. Также Motorola Edge+ будет выделяться тройной основной камерой, модули которой расположены вертикально в левом верхнем углу задней панели, и более прямоугольной формой корпуса.

Что касается характеристик, Motorola Edge+ станет первым настоящим флагманом Motorola после модели Moto Z2, выпущенной в 2017 года. Напомним, смартфон Moto Z3, вышедший в 2018 году, использовал старую SoC Snapdragon 835 вместо актуальной на тот момент Snapdragon 845, так что флагманом его можно считать разве что формально, а выпущенный в 2019 году Moto Z4 и вовсе довольствуется среднеуровневой SoC Snapdragon 675. Новый Motorola Edge+ должен получить актуальную флагманскую SoC Snapdragon 865 с модемом 5G, дополненную 12 ГБ ОЗУ. Диагональ 90-Гц экрана составит 6,67 дюйма при разрешении 2340х1080 пикселей. В основной камере ожидается использование главного сенсора разрешением 108 Мп, а также дополнительных сенсоров разрешением 16 и 8 Мп — со сверхширокоугольным и телеобъективами соответственно. Также сообщается об аккумуляторе емкостью 5000 мА•ч и привычном разъеме 3,5 мм, который сейчас редко встречается во флагманских смартфонах именитых брендов. Увы, полного списка технических характеристик Motorola Edge+ пока нет.

По слухам, вместе с Motorola Edge+ дебютирует и более доступная версия Motorola Edge с начинкой попроще: SoC Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ ОЗУ, 64-мегапиксельная тройная камера и аккумулятор емкостью 4500 мА•ч. Увы, подробностей о ценах и сроках доступности пока тоже нет.

Источник: Motorola