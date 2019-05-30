Смартфон Moto Z4 на платформе Snapdragon 675 представлен официально, цена — $500

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Компания Motorola, сейчас принадлежащая китайской Lenovo, сегодня официально представила смартфон Moto Z4. Да, тот самый Moto Z4, который ранее на этой неделе Amazon по ошибке продал покупателю. По характеристикам новинка относится к моделям среднего уровня, но оценивается в $500. И это при том, что даже недавно представленный смартфон Lenovo Z6 Youth Edition того же среднего уровня при более привлекательных характеристиках стоит $159.

В основе Moto Z4 лежит SoC Snapdragon 675 — эта же платформа исплоьзуется в анонсированном сегодня середнячке Meizu 16Xs за $250. Объем оперативной памяти — 4 ГБ, флэш-памяти — 128 ГБ. Других вариантов не предусмотрено, но есть поддержка карт памяти microSD.

Смартфон получил экран OLED диагональю 6,4 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру разрешением 25 Мп. Разрешение дисплея, прикрытого защитным стеклом Gorilla Glass 3, составляет 2340х1080 пикселей, под его поверхность встроен сканер отпечатков пальцев.

Основная камера представлена одним модулем. Она характеризуется разрешением 48 Мп (сенсор Sony IMX586), максимальной диафрагмой F/1,7, оснащена оптической системой стабилизации изображения и использует фильтр Quad Bayer для обеспечения лучших результатов при съемке в условиях плохой освещенности 12-Мп режиме. К слову, новинка унаследовала специальный ночной режим съемки от модели One Vision.

Аккумулятор емкостью 3600 мА·ч поддерживает быструю зарядку TurboPower мощностью 15 Вт (ЗУ соответствующей мощности идет в комплекте).

Смартфон Moto Z4 работает под управлением ОС Android 9 Pie. В данном случае используется почти стоковая версия Android 9 с рядом фирменных функций вроде Moto Actions.

Новый Moto Z4 сохранил поддержку фирменных модулей расширения функциональности Moto Mods и за дополнительные $200 к нему можно будет приобрести модуль Motorola 5G Moto Mod, наделяющий устройство поддержкой сетей 5G.

Помимо прочего в конфигурации модели есть порт USB-C и стандартный разъем для наушников и адаптер NFC. Кроме того, в аппарате используется покрытие P2i, обеспечивающее защиту от брызг.

Смартфон Moto Z4 предлагается в двух вариантах цветового оформления: Flash Grey и Frost White. Продажи стартуют 6 июня. Цена, как уже было сказано выше, — $500. Сказать, что она выглядит завышенной — это ничего не сказать. Непонятно, на какие продажи рассчитывает Motorola при такой ценовой политике.

В ближайшее время должна быть анонсирована модель Moto Z4 Force, которая станет новым флагманом линейки. Она получит SoC Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, и тройную основную камеру.

Источник: GSM Arena