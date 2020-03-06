Рендеры будущего флагмана Motorola Edge+ — сильно изогнутый по бокам дисплей и тройная камера

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После длительного перерыва бренд Motorola снова планирует выводить на рынок смартфоны флагманского уровня. В настоящее время специалисты компании работают над созданием модели Edge+, и благодаря утечке рендеров мы уже может ознакомиться с особенностями дизайна и некоторыми характеристиками этого аппарата.

Первое, на что можно обратить внимание, это дисплей с закруглёнными боковыми рамками, плавно переходящими в грани корпуса (Waterfall). Вероятно, именно эта особенность дизайна и дала название модели (Edge – грань, кромка). В левом верхнем углу экрана расположено крохотное сквозное отверстие для фронтальной камеры. Сканер отпечатком пальцев расположен под дисплеем.

На задней панели можно видеть тройной модуль камеры, двойную LED вспышку и ещё несколько отверстий для сенсоров. Светодиодное кольцо вокруг логотипа Motorola, судя по всему, служит для сигнализирования об уведомлениях.

На нижней грани расположились лоток для SIM-карт, порт USB-C и отверстие мультимедийного динамика. На верхней грани можно видеть 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. На правой боковой грани расположены текстурированная кнопка питания и качелька регулирования громкости.

Судя по предыдущим утечкам, смартфон Motorola Edge+ получил 6,67-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Также пользователям будут доступны процессор Snapdragon 865 и 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Дополнительно сообщается о поддержке связи 5G, наличии батареи ёмкостью 5170 мАч и операционной системы Android 10 в стоковом или почти стоковом состоянии.

Официальный анонс смартфона Motorola Edge+ ожидается уже в скором времени.

Источник: gsmarena