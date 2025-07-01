Pixar пересняла «Элио», чтобы убрать квир-персонажа — режиссера уволили, а бюджет вырос вдвое

Оказывается мультфильм «Элио», который отметился худшим дебютом в истории Pixar, имел достаточно проблемную историю производства — согласно расследованию THR, его почти готовую версию переписали и пересняли, значительно превысив бюджет производства, просто для того, чтобы убрать квир-персонажа.
Изначально режиссер и мультипликатор Эдриан Молина, известный по хитовому «Коко», создавал что-то гораздо более оригинальное и личное, чем то, что в итоге вышло в кинотеатрах. Фактически, проект был уничтожен руководителями студии изнутри, которые паниковали после «Лайтера» и оставались настороженными относительно «квир-репрезентации», за которую боролась творческая команда, подталкивая ее к «маскулинизации» Элио.
Многочисленные источники THR подтверждают то, о чем давно говорили в утечках: сначала в «Элио» был 11-летний главный герой с «квир-кодированием» — о его идентичности напоминали лишь едва заметные визуальные подсказки (постеры, детали спальни), указывая на влюбленность в человека своего пола. Но это видение постепенно исчезло.
«Во время производства первой версии фильма было понятно, что [руководители студии] постоянно меняли все моменты в фильме, которые намекали на квир-сексуальность Элио», — сказал один бывший художник Pixar, который работал над проектом.
Собственно, о проблемах мультфильма можно было понять уже с первых показов, где зрителей спросили, заплатят ли они за просмотр фильма в кинотеатрах — ни одна рука не поднялась.
Молина покинул проект после тяжелого разговора с руководителем Pixar Питом Доктером, а мультфильм получил обновленную версию от Мэдлина Шарафиана («Нора») и Доми Ши («Я — панда»). Результат был франкенштейновским: половина от Молины, половина от видения студии и новых режиссеров.
«»Элио», который сейчас транслируется в кинотеатрах, намного хуже версии оригинала, созданной Эдрианом», — сказал бывший сотрудник Pixar. «Я бы хотел спросить Пита и других руководителей Disney, считали ли они, что переделка того стоила? Потеряли бы они столько денег, если бы просто позволили Эдриану рассказать свою историю?».
Здесь мы подошли к информации о бюджете. Официальная версия Disney и Pixar — $150 млн, тогда как инсайдеры называли вдвое большую сумму, которую подтверждает материал THR словами, что общая цифра «значительно превысила $200 млн». На данный момент «Элио» собрал чуть более $70 млн по всему миру.
Следует отметить, что похожая история была с хитовой «Головоломкой 2», которую Disney требовала сделать менее «гейской». Отчеты также показали, что студия уволила аниматоров перед премьерой, чтобы не платить бонусы.
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