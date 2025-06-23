В Disney пожалели денег? Мультфильм «Элио» принес худший дебют в истории Pixar

С днем фиаско Pixar — новый мультфильм «Элио» стартовал «спотыкаясь». Он смог перебить дно худших сборов среди всех релизов студии.

За первый уик-энд «Элио» принес лишь $21 млн в США и $35 млн по миру, тогда как бюджет анимации составляет около $150 млн. Предыдущий антирекорд принадлежал «Базз Лайтеру», который стартовал с $51 млн в Штатах, но даже этот результат выглядит прилично на фоне «Элио». И это при том, что в рецензиях фильм хвалят — на Rotten Tomatoes у него 84% от критиков и 90% от зрителей.

Ладно оценка критиков высокая, но с ней часто не соглашаются пользователи. А почему тогда зрители поставили аж 91% положительных отзывов? Ответ просто: проблему пользователи видят не в самом мультфильме, а в том, что о нем вообще никто не знал. В соцсетях активно обсуждают провальную рекламную кампанию со стороны Disney.

«Проблема не в том, что зрители не видят оригинальных фильмов. Проблема в том, что студии недостаточно стараются, чтобы заставить людей их увидеть», — написавший один из пользователей Twitter.

Другой добавляет, что студии не рекламируют оригинальные фильмы, потому что на них труднее заманить зрителей. Как результат, студии тратят меньше денег на маркетинг, поэтому пользователи не знают, что фильмы вышли… Зато мы получаем десятки ремейков-ремастеров-спиноффоф-приквелов-сиквелов-перезапусков и так далее. Поэтому даже если «Элио» неплохой мультфильм — о нем просто не слышали большинство. Кстати, на ITC.ua можно прочитать рецензию на мультик.

«Все, с кем я говорил об этом, даже не подозревали, что он существует или что он был выпущен. Так что согласен с вами, потому что фильм сам по себе замечательный, и каждый, кто его видел, кажется, может сказать о нем хорошее», — согласился другой пользователь.

Сюжет мультфильма крутится вокруг парня по имени Элио, который случайно становится послом Земли после контакта с инопланетянами. Его телепортируют в глубокий космос, где он выдает себя за лидера человечества. В озвучке приняли участие Зои Салданья («Аватар»), Джамила Джамиль («Хорошее место») и Маттиас Швайгхефер («Оппенгеймер»). Фильм стартовал 20 июня.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: Games Radar