Рецензия на мультфильм «Элио» / Elio

Новая работа от Pixar — всегда событие. Каждая премьера студии традиционно сопровождается ожиданиями чего-то щемящего, глубокого и невероятно красивого. Но с каждым годом удержать эту планку становится все труднее, особенно когда за плечами уже есть «Душа», «Вперед и вверх», «История игрушек» и другие эмоциональные шедевры. На плечах Элио лежит большая задача — не только представить новую историю, но и вернуть зрителей к той Pixar, которую все полюбили. Но справился ли с этим фильм? И главное — найдет ли он своего зрителя в условиях, когда даже дети уже становятся более требовательными к мультфильмам?

Плюсы: волшебный визуал и дизайн пришельцев; искренняя дружба между главными героями; семейные ценности, которые актуальны и понятны Минусы: сюжет порой слишком стремительный и поверхностный; ощущение недописанности в эмоциональной глубине; музыка иногда звучит шаблонно и не способствует сопереживанию 7 /10 Оценка

ITC.ua

«Элио» / Elio

Жанр приключения, фантастика, семейный, комедия

Режиссеры Эдриан Молина, Доми Ши, Мейделин Шарафян

В ролях Зои Салдана, Джамила Джамиль, Брэд Геррет, Йонас Кибреаб, и др.

Премьера 20 июня 2025 года, кинотеатры

Мультфильм «Элио» стал очередным шагом Pixar в попытках осмыслить сложные вещи языком детей и красочных приключений. На этот раз студия вывела зрителей за пределы Земли — в глубины космоса, где мальчик по имени Элио случайно становится послом человечества в инопланетном совете галактических существ.

Звучит громко, но на самом деле это немного другое кино. Без эпического размаха «ВОЛЛ-И» или эмоциональной глубины «Души», «Элио» скорее похож на легкое летнее приключение для младшего зрителя, которое больше привлекает дизайном и концептом, чем содержанием.

Это история о том, как быть услышанным, даже если ты чувствуешь себя лишним в собственном мире — тема, которую Pixar раскрывали не раз, но здесь сделали это с меньшей амбицией.

Лично меня задело, как Pixar затрагивает тему одиночества и потери через призму детской наивности. Элио — странный, но не из-за недостатка, — а из-за своего воображения. Его связь с тетей Ольгой, вынужденной жить с чувством вины и потери космоса, добавляет фильму души. Поэтому, хотя сюжетный темп иногда слишком быстрый, он дает понять, что даже в бескрайней галактике человек может быть услышан. А самое главное, человек может быть услышан прямо здесь, дома. Просто надо немного терпения и веры.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Визуально «Элио» выглядит безупречно. Космос, пришельцы, голограммы — все выглядит стильно и мило, с тем же вниманием к деталям, которое мы привыкли ждать от Pixar.

Главный герой — 11-летний мальчик, который после потери родителей чувствует себя одиноким на целой планете. Особенно хорошо работает его связь с тетей, воспитывающей его сама, — в этих сценах скрывается лучшая эмоциональная часть фильма. И хотя сюжет часто прыгает вперед, не давая в полной мере ощутить поворотные моменты, все же в отношениях между героями есть теплота, которая спасает ситуацию.

Дружба между Элио и пришельцем Глордоном — самое большое достижение мультфильма. Она абсурдная, смешная, искренняя и трогательная. Эта пара не просто добавляет юмора, но и держит на себе сердце истории. Именно благодаря им фильм не превращается в очередную космическую беготню, а имеет хоть какую-то структуру, хоть какой-то эмоциональный вектор. Все остальное — уже немного слабее.

Мораль прописана слишком прямолинейно, конфликты решаются быстро, а сцены, которые могли бы зацепить за живое, проскакивают мимо. Все это создает впечатление недоработанности. Будто авторы боялись сделать слишком глубоко, чтобы не напугать маленького зрителя, но и не дотянули до той философии, за которую мы любим Pixar.

Но несмотря на все плюсы, «Элио» все же не дотягивает до статуса больших работ студии. Это не тот Pixar, который заставляет взрослых реветь, а детей — задумываться. Здесь нет того надрыва, который был в «Вперед и вверх» или «Коко», нет удивительной глубины, которая была в «ВОЛЛ-И».

Это приятный мультфильм, безопасный и предсказуемый. Его главная аудитория — дети, и именно для них он работает на 100%. Но для взрослого зрителя, который привык ждать от Pixar чего-то большего, чем просто хорошего визуала и моральной лекции, — это будет опыт на один раз. Симпатичный, но поверхностный.

Здесь Pixar в очередной раз находит баланс между «космической сказкой» и универсальным посланием. Фильм напоминает «Лило и Стич», хотя и немного поверхностно. Месседж простой, но мощный: быть другим — это нормально; терять — больно; говорить — жизненно необходимо. И хотя некоторые сцены напоминают классические работы Pixar финальными конфликтами с родителями-противопоказанием — вес эмоций не ощущается так глубоко, как в «Коко» например, или в том же «Уолл-И». Но для семейного просмотра этого достаточно.