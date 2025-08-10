Новости Устройства 10.08.2025 comment views icon

ПК Coffeematic охлаждается свежесваренным кофе — да, все работает

Coffeematic составлен из не слишком нового аппаратного обеспечения, оно может быть старше многих читателей этой новости. Но это позволило воплотить концепцию.

Разработчик и аналитик данных Даг Макдауэлл создал гибрид кофеварки и ПК, который охлаждается… горячим кофе. Автор продолжает «линейку компьютеров для кофемашин, которые производятся с 2002 года». Сборка базируется на кофейной машине GE Coffeematic 1980-х годов из секондхенда, а также на материнской плате, процессоре и оперативной памяти 2000-х годов из центра переработки отходов.

корпус GE Coffeematic Coffee Maker 10 Cup
Материнская плата Asus M2NPV-VM AM2
Процессор AMD Athlon II X4 640 3 GHz Quad-Core
Память Hynix 1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12 PC2-DDR2
Видеокарта HIS H467QR1GH Radeon HD 4670 1GB
Блок питания Antec Earthwatts Green 430W 80+ Bronze ATX
Операционная система Linux Mint
Блок охлаждения CPU CPU Water Cooling Block for Intel
Радиатор 120mm Water Cooling Computer Radiator
Насос CrocSee DC 12V Mini Food Grade Fresh Water Transfer Pump

Когда система включается, она сначала работает на свежезаваренном кофе с температурой 90°C. Несмотря на это ПК работает даже со средней температурой 93°C. В конце концов система охлаждается и достигает равновесия при температуре около 33°C. Краник позволяет пить охлаждающую жидкость, если она нужна пользователю — однако придется добавлять в систему зерна и воду, чтобы ПК продолжал работать. Хотя мы бы не рекомендовали этого делать.

Даг МакДауэлл рассказывает, что первый зафиксированный случай создания кофекомпьютера произошел в 2002 году. После 16-летнего перерыва The Cre8or в сотрудничестве с Zotac создал Mekspresso, мини-ПК Zotac Mek1 на базе кофемашины Nespresso. Через год появился Mr. Coffee PC, в котором все компоненты компьютера скрыты внутри корпуса кофеварки — видны были только разъемы. В прошлом году ITC.ua писал об энтузиастке Nerdforge, ПК которой поджаривал и молол кофе перед приготовлением. Достаточно мощным был и ПК, который напоминает самогонный аппарат.

Энтузиаст использовал пищевой силикон и виниловые трубки, что делает кофе из системы относительно пригодным для питья. Однако все же лучше его не пить: Макдауэлл обеспокоен образованием плесени в системе со временем. Очистить блок охлаждения процессора практически невозможно (разве что изобретатель найдет способ вымывать кофе из системы после каждого приготовления).

Источник: Tom’s Hardware

