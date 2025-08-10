ПК Coffeematic охлаждается свежесваренным кофе — да, все работает

Coffeematic составлен из не слишком нового аппаратного обеспечения, оно может быть старше многих читателей этой новости. Но это позволило воплотить концепцию.
Разработчик и аналитик данных Даг Макдауэлл создал гибрид кофеварки и ПК, который охлаждается… горячим кофе. Автор продолжает «линейку компьютеров для кофемашин, которые производятся с 2002 года». Сборка базируется на кофейной машине GE Coffeematic 1980-х годов из секондхенда, а также на материнской плате, процессоре и оперативной памяти 2000-х годов из центра переработки отходов.
|корпус
|GE Coffeematic Coffee Maker 10 Cup
|Материнская плата
|Asus M2NPV-VM AM2
|Процессор
|AMD Athlon II X4 640 3 GHz Quad-Core
|Память
|Hynix 1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12 PC2-DDR2
|Видеокарта
|HIS H467QR1GH Radeon HD 4670 1GB
|Блок питания
|Antec Earthwatts Green 430W 80+ Bronze ATX
|Операционная система
|Linux Mint
|Блок охлаждения CPU
|CPU Water Cooling Block for Intel
|Радиатор
|120mm Water Cooling Computer Radiator
|Насос
|CrocSee DC 12V Mini Food Grade Fresh Water Transfer Pump
Когда система включается, она сначала работает на свежезаваренном кофе с температурой 90°C. Несмотря на это ПК работает даже со средней температурой 93°C. В конце концов система охлаждается и достигает равновесия при температуре около 33°C. Краник позволяет пить охлаждающую жидкость, если она нужна пользователю — однако придется добавлять в систему зерна и воду, чтобы ПК продолжал работать. Хотя мы бы не рекомендовали этого делать.
Даг МакДауэлл рассказывает, что первый зафиксированный случай создания кофекомпьютера произошел в 2002 году. После 16-летнего перерыва The Cre8or в сотрудничестве с Zotac создал Mekspresso, мини-ПК Zotac Mek1 на базе кофемашины Nespresso. Через год появился Mr. Coffee PC, в котором все компоненты компьютера скрыты внутри корпуса кофеварки — видны были только разъемы. В прошлом году ITC.ua писал об энтузиастке Nerdforge, ПК которой поджаривал и молол кофе перед приготовлением. Достаточно мощным был и ПК, который напоминает самогонный аппарат.
Энтузиаст использовал пищевой силикон и виниловые трубки, что делает кофе из системы относительно пригодным для питья. Однако все же лучше его не пить: Макдауэлл обеспокоен образованием плесени в системе со временем. Очистить блок охлаждения процессора практически невозможно (разве что изобретатель найдет способ вымывать кофе из системы после каждого приготовления).
Источник: Tom’s Hardware
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: