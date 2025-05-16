Xiaomi анонсировала собственный процессор XRING 01

Раздел Технологии выходит при поддержке

Xiaomi сообщила о предстоящем выпуске процессора XRING 01, который компания будет использовать в своих смартфонах. Слухи о его разработке ходили уже давно.

Если суммировать всю информацию, поступавшую о чипе Xiaomi, можно сказать, что производитель смартфонов разрабатывает процессор уже около 10 лет. В последнее время об этом свидетельствовали слухи о вакансиях Xiaomi и об участии в разработке огромного коллектива из более 1000 человек в отдельной созданной для этого компании.

Официальной информации о характеристиках чипа пока нет, но сайт GizmoChina рассказывает о 4-нм техпроцессе TSMC, компоновке 1+3+4 и должен несколько отставать от Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400. Якобы он имеет высокопроизводительное ядро Cortex-X925 с тактовой частотой 3,2 ГГц, три ядра Cortex-A725 с частотой 2,6 ГГц и четыре Cortex-A520 2,0 ГГц. Графику воспроизводит чип Imagination Technologies IMG DXT72 с тактовой частотой 1,3 ГГц. По сообщениям, он превосходит Adreno 740 в Snapdragon 8 Gen 2.

Сейчас собственные процессоры для смартфонов используют Google, Samsung и Huawei. В отличие от процессоров Apple, эти чипы не считаются широкой общественностью слишком выдающимися или производительными, по сравнению с процессорами Qualcomm и MediaTek.

Сейчас китайские компании пытаются дистанцироваться от западных разработок. Недавно ITC.ua сообщал об объединении Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus для разработки Android без Google. Поэтому Huawei уже давно сделала то и другое, то есть разработала чипы и операционную систему. Ожидается, что XRING 01 дебютирует в телефоне Xiaomi 15s в ближайшее время. Xiaomi говорит о доступности процессора в конце мая.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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