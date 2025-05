Как Apple: Xiaomi планирует создать бюджетные процессоры и собственные модемы

В последнее время производители смартфонов все чаще ищут способы уменьшить свою зависимость от сторонних производителей. В качестве яркого примера можно вспомнить Apple, которая отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах и полностью перешла на собственные чипсеты. Такой подход позволяет улучшить контроль над «начинкой» устройств и обеспечить лучшую оптимизацию. Одним из последних таких примеров обретения процессорной независимости стала компания Xiaomi, которая на прошлой неделе представила собственный мощный мобильный чип — XRING O1. Этот шаг ознаменовал не просто очередной флагманский релиз, а стратегическое направление, которое может существенно повлиять на рынок Android-устройств в ближайшие годы.

Первый мобильный процессор Xiaomi XRING O1 привлек немалое внимание. Этот чип создан по передовому 3-нм техпроцессу второго поколения и имеет 19 млрд транзисторов. Устройство получило 10-ядерный CPU, 16-ядерный GPU Immortalis-G925, а также 6-ядерный NPU с производительностью 44 TOPS для задач искусственного интеллекта. Кроме того, оно оснащено ISP четвертого поколения для работы с камерами.

Первыми устройствами на базе XRING O1 станут флагманские смартфоны Xiaomi 15S Pro и планшеты Pad 7 Ultra — сначала только для внутреннего китайского рынка. Параллельно компания подписала новое соглашение с Qualcomm о поставках чипсетов Snapdragon, но в Xiaomi явно хотят иметь резервный вариант на фоне глобальной политической нестабильности.

Не менее интересные новости прозвучали из уст президента компании Лу Вейбина. Он четко дал понять, что Xiaomi не ограничится флагманами, и в будущем собственные чипы могут появиться в смартфонах среднего и даже бюджетного класса. По его словам, самое трудное — сделать мощный и эффективный чип для флагмана. А если компания уже справилась с этой задачей, создание более простых моделей станет значительно легче.

Инсайдеры подтверждают, что XRING — это уже не эксперимент, а полноценное подразделение с большой командой специалистов. В Xiaomi, вероятно, вдохновляются примером Apple, которая создала не только собственные процессоры, но и модемы. Вейбин прямо заявил, что компания работает над собственным модемом, который будет поддерживать 4G, 5G и даже 3G — все в рамках единой архитектуры. Это позволит Xiaomi еще глубже интегрировать программные и аппаратные компоненты и предлагать комплексные решения.

Xiaomi gives itself 5-10 years to achieve reasonable financial model with smartphone chips. XRING's initial focus is flagship only and Xiaomi will look into developing multi-mode 5G chips in the future. Says it's early to talk about incremental GM. pic.twitter.com/gimKuzFOX5

— Sravan Kundojjala (@SKundojjala) May 27, 2025