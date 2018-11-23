По данным IDC и Counterpoint Research мировые поставки смартфонов продолжают снижаться, в лидерах — все те же Samsung, Huawei и Apple

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Сразу две исследовательские компании, IDC и Counterpoint Research, опубликовали данные по мировым продажам смартфонов в третьем квартале 2018 года.

Итак, по данным Counterpoint Research, больше всего смартфонов за этот период продала компания Samsung, ее доля рынка составила 19%. На втором месяце с долей 14% следует китайский Huawei и замыкает тройку лидеров Apple с долей 12%. Далее следуют еще три китайские компании Oppo, Xiaomi и Vivo, набравшие 9% (два первых) и 8% соответственно.

Все остальные производители смартфонов суммарно собрали 26%. Интересно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мировые поставки смартфонов упали на 5% и составили 380 млн экземпляров.

Компания также привела статистику по каждому из крупных регионов. Так, в Северной Америке лидирует Apple (39%), в Европе — Samsung (31%), в Азии — Oppo (16%), а в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке — снова Samsung.

У компании IDC данные немного отличаются, но все же общая тенденция наблюдается та же. На первом месте по поставкам смартфонов на мировой рынок в третьем квартале идет Samsung (20,3%), далее следуют Huawei (14,6%), Apple (13,2%), Xiaomi (9,7%) и Oppo (8,4%). Все остальные производители суммарно набрали 33,8% доли рынка.

Интересно, что по данным IDC также наблюдается снижение объемов продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 355,2 млн против 377,8 млн смартфонов, то есть минус 6% в относительных единицах.

Отметим, что по данному в сентябре прогнозу IDC, рынок смартфонов должен вернуться к росту во втором полугодии и непрерывно расти до 2022 года.

Источники: GSMarena, Gizmochina