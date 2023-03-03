ПО для 3D-моделирования Blender теперь может использовать ИИ для создания изображений и эффектов на базе текстовых описаний

Генеративные модели ИИ всё глубже проникают в различные сферы жизни. Очередное тому подтверждение – появление соответствующего ИИ-инструментария в ПО для 3D-моделирования Blender.

Компания Stability AI представила инструмент Stability для Blender, который переносит технологию создания изображений Stable Diffusion в программу для 3D-моделирования. С его помощью пользователи могут создавать текстуры, эффекты и анимацию посредством ИИ, используя исходный материал из рендеров или текстовых описаний. Однако инструмент не будет создавать 3D-объекты с нуля.

Stability для Blender требует ключ API и подключения к Интернету, но инструмент можно использовать бесплатно. Он не требует каких-либо дополнительных программ или дискретной видеокарты. Так что работу можно выполнять даже на ноутбуке, который уступает в плане производительности рабочей станции.

Как отмечают в Stability AI, новый инструмент позволит создавать действительно индивидуальный контент. Кроме того, он поможет экономить время и деньги при создании такого контента.

Источник: engadget