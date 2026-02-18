tradfi
По примеру Face ID: Google создает новую технологию разблокировки лицом для Pixel и Chromebook

За прикладом Face ID: Google створює нову технологію розблокування обличчям для Pixel та Chromebook

Google разрабатывает новую систему разблокировки лицом для Pixel и Chromebook под названием «Проект Тоскана». По данным отчета, она должно быть на уровне Face ID.


Речь идет об аппаратном обновлении, а не просто софте. В отчете говорится, что система останется с вырезом-отверстием для камеры на Pixel и может использовать инфракрасные сенсоры. Цель — сделать Face Unlock, который работает «при любых условиях освещения без какого-либо дополнительного видимого оборудования».

Это не первая попытка Google сделать ставку на распознавание лиц. В свое время Pixel 4 полностью перешел на Face Unlock с инфракрасным набором сенсоров. Позже от функции отказались. В последующие годы ее постепенно возвращали: в серии Pixel 7 она работала на базе камеры, но не поддерживала безопасные приложения, а уже в Pixel 8 это исправили.

Теперь компания, похоже, готовит полноценный аппаратный апгрейд. Ранее также ходили слухи, что Pixel 11 получит разблокировку лицом в темноте благодаря поддержке Tensor G6 и «системы ИК-камеры под дисплеем». Это частично объясняет, почему в новом проекте делается акцент на работу в «различных условиях освещения», ведь текущая реализация хорошо работает только при нормальном свете.


Пока что деталей немного. Остаются вопросы, как именно Google реализует систему без видимых сенсоров и не откажется ли от своего проекта. По крайней мере основное направление понятно — сделать Face Unlock на Pixel более надежным и универсальным, чтобы он не зависел от освещения и мог конкурировать с технологиями вроде Face ID на iPhone.

Источник: 9to5google

