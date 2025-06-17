Не баг, а фича: распознавание лица Windows Hello теперь не работает в темноте

Владельцам ноутбуков с Windows 11 и соответствующим оборудованием корпорация Microsoft предлагает Windows Hello — удобную систему входа в учетную запись с помощью лица, отпечатка пальца или PIN-кода. В теории, это должно было бы быть будущее без паролей — быстро, безопасно и, главное, без лишнего печатания. Но вот вам типичная ИТ-история: все работало, пока Microsoft не решила «усовершенствовать» систему. И теперь ваш ноутбук может просто не узнать вас при слабом освещении. Не потому, что вы плохо спали, а потому, что так надо по новым правилам.

Ранее Windows Hello использовала инфракрасные сенсоры для построения трехмерной карты лица — примерно как iPhone с Face ID. Этот метод хорошо работал даже в темноте, потому что IR-камере не нужен свет, чтобы увидеть вашу очаровательную физиономию. Но с апрельским обновлением Microsoft решила, что этого мало: теперь для распознавания лица Hello требует одновременно IR-сенсор и обычную цветную веб-камеру. Мол, без этого — никак. И теперь имеем следующую ситуацию — у вас есть современная инфракрасная камера, которая видит в темноте, но система ждет, пока веб-камера увидит что-то в цвете. И если света нет — входа тоже нет. Улучшение.

Microsoft объясняет все это закрытием потенциальной уязвимости безопасности. Но для обычного пользователя это звучит примерно так: «мы выключили удобную функцию, потому что что-то там в теории могло произойти». И теперь вы либо включаете свет, как в офисе 90-х, либо просто пользуетесь PIN-кодом, как в 2010-м.

Как свидетельствуют результаты тестирования ресурса neowin, после этих обновлений Windows Hello работает в условиях слабого теплого освещения, однако не работает в еще более тусклой среде, например, с красным светом.

Кстати, пользователи успели найти временное обходное решение. Если выключить веб-камеру через диспетчер устройств, Windows Hello снова работает только на IR-сенсоре. Но, зная Microsoft, это окошко закроют при первой же возможности.

Что имеем в сухом остатке? Выглядит так, что безопасность победила удобство, а пользователям остается только или возвращаться к старому доброму паролю, или ждать, пока Microsoft или переосмыслит свое «улучшение», или хотя бы добавит настройки «пользоваться только IR-сенсором на свой страх и риск». Иначе — придется держать настольную лампу наготове и светить ею себе в глаза. Кто говорил, что безопасность должна быть удобной и комфортной?

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Источник: neowin