iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max первыми получат подэкранную систему Face ID – Ice Universe

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в социальной сети Weibo эксклюзивную информацию о сроках появления подэкранных датчиков Face ID в грядущих iPhone. По его данным, пользователям предстоит запастись терпением.

Ice Universe утверждает, что подэкранная система Face ID появится в смартфонах iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Их выход на рынок состоится через два с половиной года. Хотя ещё в прошлом году такую систему приписывали iPhone 15 Pro.

Ранее южнокорейское издание The Elec со ссылкой на источники в цепочке поставок сообщило, что Apple разместит датчики Face ID под экраном в смартфонах iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в следующем году. Также сообщалось, что система Face ID под экраном появится во всех моделях iPhone 17 в 2025 году. Напомним, ранее Apple якобы тестировала подэкранный Touch ID в iPhone 13, но отказалась от него в пользу будущей FaceID под экраном.

Информация от Ice Universe заслуживает доверия. Он был первым, кто точно рассказал о новом тренде смартфонов с экраном-водопадом, о вырезе в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 с вырезом Dynamic Island и о разных 200-мегапиксельных сенсорах изображения.

Источник: gadgettendency