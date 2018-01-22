По слухам, Telegram уже собрал на закрытый раунд ICO заявок на $3,8 млрд при изначальной цели в $850 млн

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С конца прошлого года в сети активно обсуждают возможное первичное размещение токенов (ICO) мессенджера Павла Дурова Telegram, которое обещает быть крупнейшим в истории.

Недавно Bloomberg писал, что Telegram планирует получить около $850 млн только на закрытом раунде инвестиций, участие в котором смогут принять только отобранные командой сервиса предприниматели. Новые данные указывают на то, что сбор заявок предварительного этапа ICO завершен, причем желающих вложиться в криптовалюту Дурова, которая проходит под названием Gram, оказалось очень много.

Говоря конкретнее, итоговая сумма по всем поданным заявкам «близка к $3,8 млрд», что более чем вчетверо превышает изначально планируемый объем инвестиций в рамках Pre-ICO. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудник венчурного фонда, знакомый с участниками этого ICO, и участник синдиката инвесторов, который собирается вложиться в Telegram.

Ажиотаж настолько большой, что вокруг первичного размещения вполне может появиться рынок перепродажи токенов. Якобы утвержденные аллокации (право на покупку определенного количества токенов) уже начали продавать. Сотрудник крупного венчурного фонда, на который ссылается источник, утверждал, что его собеседникам предлагали купить токены с наценкой в 20–30%. Другой собеседник рассказывает, что «вторичная» доля может обойтись на 30–40% дороже.

Также сообщается, что заявок на участие в закрытом раунде инвестиций было столько, что руководство Telegram вынуждено было отклонить ряд предложений, в том числе от российских инвесторов.

Предыдущие утечки документации указывали на то, что сеть Telegram Open Network (TON) будет относиться к системам Blockchain третьего поколения. Она якобы предложит более широкие возможности масштабирования и более высокую скорость обработки транзакций, нежели существующие сети Bitcoin и Ethereum.

Также были сведения, что новые криптомонеты Gram можно будет добывать, используя свои мощности для проверки операций в блокчейне. Если верить утечкам, простые пользователи смогут купить токены Telegram в марте.

Сам Павел Дуров ничего не комментирует, предприниматель советует верить только информации на официальном сайте Telegram.org и не слушать тех, кто обещает токены Telegram или право участия в ICO.

Источник: vedomosti и meduza