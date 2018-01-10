Утечка технической документации раскрывает масштабные планы Telegram по запуску блокчейн-системы третьего поколения TON, лишенной недостатков нынешних криптовалют Bitcoin и Ethereum

Еще с конца прошлого года поговаривали о том, что популярный мессенджер Telegram планирует запустить собственную блокчейн-систему Telegram Open Network (TON) и криптовалюту. На этой неделе в сеть утекла вся техническая документация (white paper), благодаря чему стали известны детали проект. Документ опубликовал ресурс Cryptovest, а сайту TNW удалось оперативно подтвердить ее подлинность.

С полной версией документа желающие могут ознакомиться по ссылке. Согласно документации, сеть Telegram Open Network (TON) будет относиться к системам Blockchain третьего поколения. Это означает, что она предложит более широкие возможности масштабирования и более высокую скорость обработки транзакций, нежели существующие сети Bitcoin и Ethereum. Иными словами, новые блоки будут генерироваться быстро, что позволит избежать очередей и транзакционных издержек. Как известно, именно это является основной проблемой Bitcoin.

Как следует из документации, Telegram планирует привлечь $500 млн инвестиций только в рамках Pre-ICO (продажа токенов до проведения официального ICO). Сбор средств может начаться уже в марте этого года.

В числе многих других вещей блокчейн-сеть Telegram Open Network и основанная на ней криптовалюта будет использоваться для микроплатежей и оплаты за различные товары/услуги в мессенджере Telegram, абонентская база которого в настоящее время составляет 180 млн человек.

Мессенджер Telegram, созданный основателем социальной сети «ВКонтакте» и российский предпринимателем Павлом Дуровым, будет не первый сервисом обмена сообщениями с собственной криптовалютой. Ранее планы по запуску собственной блокчейн-сети и размещению токенов KIN анонсировала конкурирующая служба Kik.

Вот как характеризует проект Telegram Open Network профильный ресурс DeCenter:

Такс, что тут у нас: майнинга не будет, систему делают гибкой и расширяемой с огромным запасом, встроенная коррекция ошибок – в общем, учли проблемы предшественников по полной. Еще торренты и VPN туда прикрутили, мне кажется как только Роскомнадзор прочитает эту презентацию – он офигеет, но я не вижу способа эффективной блокировки такой системы, адреса можно будет хоть каждые 2 минуты менять, как у Amazon VPN. В целом, тут замахнулись на создание децентрализованного интернета поверх существующего, отключить который можно будет только физически все кабели порезав. При этом, также планируется идентифицировать каждого пользователя системы, предлагаемая процедура KYC-AML предполагает что для использования криптокошелька телеграма вы должны будете дать ему свои паспортные данные. Теоретически эти данные не будут никому выдаваться, и используются только на программном уровне для доказательства того что вы – это вы. Что касается узлов сети – те, кто поддерживает ноды будут получать комиссию за проведенные ими транзакции. При этом для создания ноды необходимо держать достаточно большое количество монет – в общем, типичная POS-схема. Самое интересное, что если у вас есть лишний сервер, но нет монет – вы можете взять их в кредит для запуска ноды. Говорится что монеты GRAM можно использовать для оплаты сервисов TON: WWW, DNS, Proxy. Видимо в сети TON можно будет создавать собственные веб-сайты, скорее всего распределенные.

Источник: TNW и TJ