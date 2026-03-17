Большое возвращение на Арракис: вышел первый трейлер "Дюна 3"

Катерина Левицкая

Вийшов перший трейлер "Дюна 3": велике повернення на Арракіс через 17 років

Warner Bros. выпустила первый трейлер «Дюна: Часть третья», события которой разворачиваются спустя 17 лет после второго фильма.


Пол (Тимоти Шаламе) возвращается как глава Дома Атрейдесов, который в конце 2024 года в фильме «Дюна: Часть вторая» захватил трон, после свержения императора Шаддама IV (Кристофер Уокен) и предложения руки и сердца его дочери. Кроме Шаламе свои роли повторяют Зендея (Чани), Ребекка Фергюсон (мать Пола, леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Флоренс Пью (Принцесса Ирулан), а также Аня Тейлор-Джой, которая уже полноценно сыграет Алию Атрейдес и Джейсон Момоа, чьего персонажа клонируют после смерти

В трейлере можно увидеть, как по всей галактике бушует война, а Пол готовится стать отцом. В трогательный момент Чани говорит ему, что если ребенок будет мальчиком, она назовет его Лето в честь его покойного отца. Далее персонаж Шаламе сетует, что ему трудно делать то, что лучше всего для его семьи и удержать их в безопасности, и спрашивает свою мать: «Что бы сделал отец?». Леди Джессика отвечает: «Он никогда бы не начал войну».


Нам также демонстрируют беловолосого Роберта Паттинсона, который играет Скайтейла.

«Он необычный персонаж в книге», говорил актер. «Я имею в виду, что невозможно сказать, на чьей он стороне, и это делает его довольно интересным».

Вийшов перший трейлер "Дюна 3": велике повернення на Арракіс через 17 роківВийшов перший трейлер "Дюна 3": велике повернення на Арракіс через 17 роківВийшов перший трейлер "Дюна 3": велике повернення на Арракіс через 17 років

За режиссуру снова взялся Дени Вильнев, который ранее анонсировал, что «Дюна 3» лично для него станет финальным фильмом во франшизе; хотя не исключал, что продолжение может снять другой режиссер. На презентации трейлера режиссер описал фильм, как «настоящий триллер», более насыщенный экшеном, чем предыдущие две части.

Музыку к фильму снова написал оскароносный Ханс Циммер, а вот камерами руководил Линус Сендгрен из «Ла-Ла Ленд», который заменил на посту главного оператора Грейга Фрейзера. «Дюна 3» снимали преимущественно на 65-мм пленку, а отдельные сцены в IMAX формате 15/70 мм.

В кинотеатрах «Дюна 3» выйдет в один день с новыми «Мстителями» — 18 декабря. Ранее студия показала персональные постеры персонажей

