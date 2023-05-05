Подбитие аэробаллистической ракеты Х-47 «Кинжал» официально подтверждено после ряда противоречивых сообщений

Командующий Воздушных сил Николай Олещук всё же подтвердил поражение российской аэробаллистической ракеты Х-47 «Кинжал» с помощью ЗРК Patriot над Киевом ночью 4 мая.

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Вчера сайт Defense Express опубликовал фото сбитой ракеты, полученное из неназванных источников. На нем видно пробитие носовой части ракеты, по форме совпадающей с Х-47. Журналисты предположили, что поразить ракету могла ЗРК Patriot – других средств для этого у Украины нет. Также киевляне ночью слышали громкий взрыв. Судя по характеру повреждений, боевая часть ракеты взорвалась в воздухе. Обломки упали на один из киевских стадионов.

Военные посчитали сообщение преждевременным и спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг перехват. Но сегодня он был подтвержден официально.

Особенность ракеты в том, что она летит с высокой скоростью и выходит на цель по баллистической траектории (резко вниз). Её перехват свидетельствует об укреплении украинской ПВО новыми высокотехнологическими комплексами.

В атаке на Киев 4 мая участвовали множество дронов Shahed, сообщалось также о возможном запуске баллистических ракет, но информации об их запуске или прилете тогда не поступало.

Недавно официально сообщалось, что Украина получила и уже поставила на дежурство ЗРК MIM-104 Patriot – противоракетные комплексы, способные поражать баллистические ракеты.