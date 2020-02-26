Поисковый сервис Google Images будет выводить больше сведений об изображениях — маркировать товары, рецепты и видео





Google анонсировала очередные улучшения в работе поиска картинок. Начиная с этой недели, результаты поисковой выдачи Google Images в настольной версии будут более информативными. Поисковый гигант заменяет информацию о размерах изображения новыми иконками, которые раскрывают больше сведений об источниках картинок.

Так, иконка будет показывать, ведёт ли изображение на страницу с продуктом для продажи, страницу с рецептом или же к видеоконтенту. Иконки кажутся небольшими и ненавязчивыми на первый взгляд, но при наведении курсора мыши на них отображаются метки в полном объёме, даже продолжительность видео. Хотя добавление значков не является значительным изменением, оно может упростить просмотр сотен результатов и найти то, что ищет пользователь в текущий момент. Например, если поиск ведётся с целью купить конкретный товар, то можно просто проверять все фотографии, помеченные тегом продукта.

Вместе с тем, Google не убирает полностью информацию о размерах изображений. Пользователям нужно будет выбрать эскиз фотографии, о которой нужно узнать больше, а затем навести на неё курсор мыши, чтобы увидеть метку размера на её обычном месте в левом нижнем углу изображения.

Источник: Engadget