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Google убрал кнопку «Открыть в полном размере» из результатов поиска картинок, чтобы украсть их стало сложнее
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Google убрал кнопку «Открыть в полном размере» из результатов поиска картинок, чтобы украсть их стало сложнее

Google убрал кнопку «Открыть в полном размере» из результатов поиска картинок, чтобы украсть их стало сложнее

Сегодня компания Google внесла одно весьма заметное изменение в работу своего поисковика, точнее, составляющей, отвечающей за поиск картинок. Как многие уже наверняка успели заметить, из раздела поиска по изображениям исчезла кнопка «View image» («Открыть в полном размере»), ранее служившая быстрым способом открыть ту или иную картинку отдельно и в полном разрешении без необходимости перехода на сайт. Забегая наперед, сделать это по-прежнему можно, но теперь это не столь удобно, как раньше.

Удаление этой кнопки, как отмечает издание The Verge, было прописано в условиях недавнего лицензионного соглашения между Google и крупным фотобанком Getty Images. Это компромиссное решение, на которое Google была вынуждена пойти под давлением Getty Images фотографов и издателей, критиковавших поискового гиганта за то, что он никак не препятствует краже защищенных авторским правом фотографий и даже создает все условия, чтобы можно было легко красть авторские фото. Отметим, что Getty Images ранее также обвиняла Google в манипуляции поисковой выдачей с целью продвижения собственных интернет-сервисов – то, за что Еврокомиссия оштрафовала поискового гиганта на рекордные €2,42 млрд (напомним, Google оспорила это решение). Вероятно, все это и привело к этому решению, которое компания называет «балансом между удовлетворением потребностей пользователей и издателей».

Так или иначе, у пользователей по-прежнему остаются варианты. Открыть картинку в полном разрешении из результатов поиска Google можно, нажав правую кнопку мыши на фото и выбрав пункт контекстного меню «Открыть картинку в новой вкладке», либо просто скопировать URL картинки и ввести его в адресную строку браузера. То есть, по сути, удаление этой кнопки ничего не решает. Разве что теперь красть картинки будет не так удобно, как раньше.

Источник: The Verge

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