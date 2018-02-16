Google убрал кнопку «Открыть в полном размере» из результатов поиска картинок, чтобы украсть их стало сложнее

Сегодня компания Google внесла одно весьма заметное изменение в работу своего поисковика, точнее, составляющей, отвечающей за поиск картинок. Как многие уже наверняка успели заметить, из раздела поиска по изображениям исчезла кнопка «View image» («Открыть в полном размере»), ранее служившая быстрым способом открыть ту или иную картинку отдельно и в полном разрешении без необходимости перехода на сайт. Забегая наперед, сделать это по-прежнему можно, но теперь это не столь удобно, как раньше.

Today we're launching some changes on Google Images to help connect users and useful websites. This will include removing the View Image button. The Visit button remains, so users can see images in the context of the webpages they're on. pic.twitter.com/n76KUj4ioD — Google SearchLiaison (@searchliaison) February 15, 2018

Удаление этой кнопки, как отмечает издание The Verge, было прописано в условиях недавнего лицензионного соглашения между Google и крупным фотобанком Getty Images. Это компромиссное решение, на которое Google была вынуждена пойти под давлением Getty Images фотографов и издателей, критиковавших поискового гиганта за то, что он никак не препятствует краже защищенных авторским правом фотографий и даже создает все условия, чтобы можно было легко красть авторские фото. Отметим, что Getty Images ранее также обвиняла Google в манипуляции поисковой выдачей с целью продвижения собственных интернет-сервисов – то, за что Еврокомиссия оштрафовала поискового гиганта на рекордные €2,42 млрд (напомним, Google оспорила это решение). Вероятно, все это и привело к этому решению, которое компания называет «балансом между удовлетворением потребностей пользователей и издателей».

Так или иначе, у пользователей по-прежнему остаются варианты. Открыть картинку в полном разрешении из результатов поиска Google можно, нажав правую кнопку мыши на фото и выбрав пункт контекстного меню «Открыть картинку в новой вкладке», либо просто скопировать URL картинки и ввести его в адресную строку браузера. То есть, по сути, удаление этой кнопки ничего не решает. Разве что теперь красть картинки будет не так удобно, как раньше.

Источник: The Verge