Google убрал кнопку «Открыть в полном размере» из результатов поиска картинок, чтобы украсть их стало сложнее

Сегодня компания Google внесла одно весьма заметное изменение в работу своего поисковика, точнее, составляющей, отвечающей за поиск картинок. Как многие уже наверняка успели заметить, из раздела поиска по изображениям исчезла кнопка «View image» («Открыть в полном размере»), ранее служившая быстрым способом открыть ту или иную картинку отдельно и в полном разрешении без необходимости перехода на сайт. Забегая наперед, сделать это по-прежнему можно, но теперь это не столь удобно, как раньше.

Today we're launching some changes on Google Images to help connect users and useful websites. This will include removing the View Image button. The Visit button remains, so users can see images in the context of the webpages they're on. pic.twitter.com/n76KUj4ioD

— Google SearchLiaison (@searchliaison) February 15, 2018