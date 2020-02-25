Полиция устроила обыски с изъятием техники у активистов «Украинского Кибер Альянса», их подозревают во вмешательстве в работу информсистем одесского аэропорта

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Сегодня утром «Украинский Кибер Альянс» сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что полиция проводит обыски по месту регистрации трёх активистов и сооснователей этой общественной организации.

«Утром 25-го февраля, у общественных активистов и сооснователей ОО «Украинский Кибер Альянс» Sean Brian Townsend, Александр Галущенко, Андрей Перевеий проводятся обыски по месту их регистрации. В данный момент мы не имеем более детальной информации, о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов», — было сказано в сообщении организации.

В дальнейшем в комментариях к этой записи была опубликована фотография постановления суда, в котором говорится, что разрешение на обыск в Киеве по улице Натальи Ужвий 4-в предоставлено в связи с расследованием инцидента от 16 октября 2019 года, когда на табло «Международного аэропорта Одесса» появилось фото Греты Тунберг с неприличной надписью.

Позже пресс-служба полиции Одесской области опубликовала заявление о том, что правоохранители действительно проводят следственные действия по уголовному производству по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных систем одесского аэропорта. Отмечается, что оперативное сопровождение в производстве осуществляют работники Департамента киберполиции и СБУ в Одесской области, по процессуальным руководством одесской местной прокуратуры №2.

Как уточняют в пресс-службе полиции, в октябре прошлого года неизвестные совершили несанкционированное вмешательство в информационные системы ООО «Международный Аэропорт«Одесса». Это вмешательство квалифицировано по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

В ходе досудебного расследования были установлены лица, которые могут быть причастны к совершению данного уголовного преступления. В результате, у фигурантов дела проводятся санкционированные обыски, в ходе которых изымается техническое оборудование, с помощью которого, вероятно, совершалось это преступление. Все изъятое оборудование будет направлено на экспертизу.

Указанные действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Источник: Facebook, Национальная полиция