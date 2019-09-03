Полностью беспроводные наушники Nokia True Wireless получили новые цвета и подешевели вдвое (до $70)





Уже через два дня, 5 сентября, HMD Global проведет пресс-конференцию в рамках выставки IFA 2019, где ожидается анонс смартфонов среднего уровня Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 5.2 (на смену нынешним Nokia 7.1, Nokia 6.1, Nokia 5.1) и простых кнопочных телефонов вроде недавно анонсированных Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019). А пока производитель решил дать изголодавшим по новым анонсам затравку и представил обновленную версию полностью беспроводных наушников Nokia True Wireless.

Напомним, оригинальная модель Nokia True Wireless Earbuds в оригинальном цилиндрическом футляре была представлена в октябре прошлого года. Устройство предлагалось за €130, что примерно соответствует цене Apple AirPods и ощутимо дороже Xiaomi Mi True Wireless Earphones (2499 грн) и Mi True Wireless Earbuds (1499 грн). Причем за эти деньги никакого эксклюзивного цвета вроде синего или розового — только строгий черный. Судя по всему, производитель сделал выводы и внес соответствующие изменения, признанные повысить привлекательность устройства в глазах покупателей.

Технически и конструкционно новые Nokia True Wireless ничем не отличаются от оригинальной модели: это по-прежнему компактные и легкие (масса одного — всего 5 г) наушники с поддержкой Bluetooth 5.0 и aptX, защитой от брызг и пота (IPX4), поддержкой быстрой зарядки и достойной автономностью. На одной зарядке они могут обеспечить до 14 часов в режиме воспроизведения музыки или 16 часов в режиме разговора (с учетом встроенного аккумулятора зарядного футляра). Но к традиционному черному цвету добавились еще два: красный и белый. Но главное — цена снизилась почти вдвое. Теперь за Nokia True Wireless просят $70, что делает новинку достаточно привлекательной на фоне конкурирующих моделей.

Источник: Gizchina