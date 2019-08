HMD Global запланировала презентацию новых смартфонов Nokia на 5 сентября и пообещала дешевый Nokia 5G в 2020 году

Уже через две недели в Берлине отроется IFA 2019, ежегодная международная выставка потребительской электроники. К настоящему моменту многие производители уже подтвердили свое участие. Теперь же к ним присоединилась HMD Global, которая занимается выпуском мобильных телефонов под брендом Nokia. Вместе с остальными она проведет собственную пресс-конференцию 5 сентября, в так называемый нулевой день перед официальным открытием выставки.

Официальный тизер-ролик, опубликованный на страничке Nokia Mobile в соцсети Twitter, и подпись к нему недвусмысленно намекает на то, что в этот день нам покажут новые смартфоны Nokia.

Brand new members of our Nokia mobile family coming soon on stage in Berlin. Only 15 days to go! ​#IFA19 #NokiamobileLive pic.twitter.com/fJ1YtBrQr2

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) August 21, 2019