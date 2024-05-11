Полный скан 1 мм³ человеческого мозга с помощью ИИ занял 1,4 ПБ — исследователи Гарварда и Google просканировали 57 тыс. клеток и 150 млн синапсов

Данные полного сканирования 1 кубического мм человеческого мозга занял 1,4 петабайта памяти только для сохранения изображений образца. Глубокое погружение в нейронное картографирование сделали исследователи из Гарварда и эксперты по искусственному интеллекту Google. Расширение этого эксперимента на весь мозг заняло бы 1,6 зетабайта, необходимые для этого накопители стоили бы $50 млрд, а датацентр занял бы 57 га.

Чтобы получить изображение человеческого мозга, исследователям нужно было использовать технологию машинного обучения Google, которая позволила сэкономить годы работы. Сначала ученые разрезали образец на 5000 пластин, толщина которых на порядок меньше человеческого волоса. Электронным микроскопом были сделаны изображения каждого среза, которые были рекомбинированы, чтобы вычислить около 57 000 клеток и 150 млн синапсов. Для рекомбинации этих изображений и точного отображения волокон и клеток пришлось использовать технологию обработки изображений Google AI.

Созданные изображения раскрыли много тайн о мозге. Некоторые клеточные кластеры росли как зеркальные отражения друг друга, один нейрон имел более 5000 соединений с другими, а некоторые аксоны по неизвестным причинам плотно свернулись в форму шариков. Эти и другие открытия, сделанные в ходе исследований, чрезвычайно взволновали ученых.

«Мы нашли много вещей в этом наборе данных, которых нет в учебниках. Мы не понимаем этих вещей, но я могу вам сказать, это означает [пропасть], что между тем, что мы уже знаем и тем, что нам нужно знать», — Джефф Лихтман, профессор Гарвардского университета.

Человеческий мозг — невероятно плотный и очень и очень сложный, его полное картографирование подобными методами было бы невероятно дорогим, заняло бы много времени и вряд ли осуществимо. То, что картографирование сделано, не означает, что ученые будут знать, что делать с картами, поскольку только миллионная часть мозга, прикует внимание ученых на многие годы. Исследование опубликовано в журнале Science.

Курс Quality Assurance (QA) від Mate academy. Курс QA — ідеальний для новачка. Від основ тестування до складних стратегій — опануйте всі технології, щоб жодна помилка не змогла вас оминути. Ми впевнені в якості нашого курсу, тому гарантуємо вам працевлаштування після його завершення. Зареєструватись на курс

Источники: The Guardian, Tom`s Hardware

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.