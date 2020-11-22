Получивший новые повреждения радиотелескоп Аресибо прекратит работу
Национальный научный фонд США принял решение прекратить эксплуатацию легендарного радиотелескопа Аресибо, получившего недавно дополнительные повреждения. Конструкция уникального научного объекта, служившего ученым на протяжении 57 лет, обветшала и может обрушиться при попытке ремонта.
Радиотелескоп Аресибо, состоит из размещенной в карстовой воронке сферической антенны диаметром 305 метров и 900-тонной подвижной платформы с облучателем, подвешенной над ней между тремя бетонными башнями при помощи 18 тросов. Платформа расположена на высоте 137 м над решеткой антенны.
Радиотелескоп получил серьезные повреждения от урагана Мария еще в 2017 г. 10 августа 2020 г. один из тросов, поддерживающих платформу порвался и упал, пробив в антенне, составленной из перфорированных алюминиевых пластин, тридцатиметровую дыру. 6 ноября 2020 г. лопнул второй трос, нанеся антенне дополнительные повреждения.
Проведенный осмотр телескопа с привлечением специалистов ремонтных компаний выявил новые обрывы жил внутри других поддерживающих платформу тросов, а также проблемные крепления вспомогательных тросов. Ремонтные работы в таких условиях были признаны небезопасными и способными привести к окончательному обрушению платформы с излучателем на антенну. В итоге комиссия приняла решение завершить эксплуатацию телескопа и подготовить его к сносу. Научный фонд США намерен сохранить лидар обсерватории и использовать его для дальнейших исследований. Продолжат работу метеостанция Аресибо, а также центр приема посетителей.
После введения в эксплуатацию в 2016 г. китайского FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope) с антенной диаметром в 500 м, обсерватория Аресибо потеряла звание крупнейшего в мире радиотелескопа с заполненной аппертурной решеткой. Тем не менее до недавних пор обсерватория принимала активное участие в различных научных проектах.
Главный инструмент обсерватории Аресибо участвовал в уточнении сидерического периода вращения Меркурия; измерении периодичности пульсара в Крабовидной туманности; обнаружении первого двойного пульсара PSR B1913+16; обнаружении первого «миллисекундного» пульсара PSR J1937+21; открытии пульсара PSR 1257+12, у которого в дальнейшем были найдены первые планеты за пределами Солнечной системы и других важных научных открытиях. Телескоп Аресибо использовался в проекте поиска внеземных цивилизаций SETI и именно отсюда 16 ноября 1974 г. было отправлено «Послание Аресибо» – радиосигнал, содержащий сообщение, составленное астрофизиками Фрэнком Дрейком и Карлом Саганом.
Обсерватория Аресибо нередко становился местом действия фантастических романов и фильмов. Здесь происходит финальная схватка в одной из лент про Джеймса Бонда – GoldenEye (1995) и большинство событий фантастического фильма Contact (1997), по роману того же Карла Сагана. Вступительная сцена романа Артура Кларка «2010: Одиссея Два» разворачивается непосредственно на площадке рядом с излучателем антенны Аресибо. Антенна радиотелескопа появлялась и в видеоиграх, так мультиплеерная карт Rogue Transmission для Battlefield 4 практически один в один повторяет форму реального телескопа. Press F to pay respects to Arecibo.