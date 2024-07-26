Полиция США закупит Tesla Cybertruck для службы: «Нам нравится этот мусорный бак»

В США управления полиции соревнуются, какое из них первым получит Tesla Cybertruck. Похоже, копы очень любят это авто, несмотря на его тенденцию ломаться, и ласково называют «мусорным баком».
Аккаунты департамента полиции в Ирвине, штат Калифорния, в социальных сетях анонсируют скорое появление Cybertruck именно в нем. Полиция Ирвина опубликовала фотографию электропикапа, украшенного красными и синими огнями, которые подсвечивают логотип местного управления на бетонном полу. Сообщение, набранное из хэштегов, утверждает, что полицейские не шутят о новой машине в Ирвине.
Полиция Ирвина подтвердила журналистам Gizmodo, что действительно получит Cybetruck:
«Автомобиль будет использоваться для работы с общественностью. Мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации, пока официально не представим его сообществу через несколько месяцев», — говорится в электронном письме.
В Facebook пользователи вспомнили эпизод с енотами, которые пытались украсть еду из закрытого кузова Cybetruckкак будто из мусорного бака.
«Итак… более красочный мусорник на колесах?», — спросил комментатор.
«Нам нравится этот мусорный бак», — написали в ответ полицейские.
«Поэтому вы не сможете преследовать подозреваемых в кражах за городом без подзарядки в течение часа. Идеально для преступников», — заметил другой комментатор.
«Бензобаки тоже не бесконечны», — ответили в полиции.
Ранее ресурс 404 Media опубликовал внутреннее электронное письмо сержанта полиции Анахайма о том, что отделение будет использовать Tesla. «Я разговаривал с начальником вчера, и мы все еще хотим быть первым отделением, у которого будет Cybertruck», — говорится в нем. Полиция Анахайма рассказала, что это электронное письмо было шуткой, но она заинтересована в приобретении Cybertruck.
Учетная запись в X Twitter полиции Розенберга, штат Техас, сфотографировал один из электропикапов Tesla на улице и опубликовал с текстом:
«Как вы думаете, Илон Маск… станет ли Cybertruck хорошим транспортом для полиции? До сих пор трудно найти новую технику для пополнения наших старых подразделений. Должны ли мы внести изменения в 2024 году?».
Калифорнийская компания Unplugged Performance, которая специализируется на изготовлении автомобилей на заказ, в июне представила собственную версию Cybertruck, ориентированного на полицию. Непонятно, продала ли компания этот Cybertrucks в тактическом стиле, но ее президент сказал Popular Science, что она общалась с несколькими департаментами полиции относительно автомобиля.
Если разбился, то с концами — Tesla Cybertruck почти невозможно ремонтировать
Источник: Gizmodo
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