Пользователи Instagram смогут помечать ложный контент





Начиная с середины августа, пользователи Instagram могут сообщать о контенте, который они считают ложным. Instagram будет использовать эти пометки, чтобы лучше распознавать дезинформацию на платформе и обучать свои алгоритмы искусственного интеллекта обнаруживать ложный контент.

Со временем Instagram будет использовать обратную связь, а также другие «сигналы» — например, как давно было опубликовано сообщение и предыдущее поведение учётной записи — чтобы определить, должен ли пост проверяться сторонними лицами, осуществляющими проверку фактов. Это немного отличается от пилотной программы Instagram, запущенной в мае, которая позволяет пользователям отмечать ложный контент для просмотра лицами, осуществляющими проверку фактов. Пока что он останется пилотом.

Чтобы пометить ложное содержание, пользователям необходимо кликнуть по меню в виде трёх точек в верхнем правом углу записи в Instagram, выбрать «это неуместно» и далее – «ложная информация». Если сообщение действительно ложное, оно не будет удалено, но оно будет «преуменьшено» на вкладке «Обзор» и страницах с хэштегами. Автор записи не будет уведомлён, когда его контент находится на рассмотрении, и он не будет знать, признает ли проверяющий информацию ложной или нет.

Сообщения в Instagram будут проверяться теми же сторонними лицами, которые проверяют помеченный контент в Facebook. Facebook знает, что у соцсети есть проблема с ложными новостями, и компания использует услуги сторонних лиц для проверки фактов на протяжении многих лет.

Источник: Engadget