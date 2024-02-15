Пользователи Bluesky и Mastodon ссорятся по поводу протокола «объединения», но это может сформировать следующее поколение социальных сетей

Пользователи Bluesky и Mastodon спорят о том, как соединить две децентрализованные социальные сети, и нужен ли это вообще. Этот конфликт может повлиять на будущее интернета.

Mastodon — самое известное ныне децентрализованное социальное приложение. В прошлом году Mastodon резко увеличился в размерах, поскольку люди искали альтернативу Twitter Илона Маска, и сейчас насчитывает 8,7 млн пользователей. На прошлой неделе Bluesky открылся для широкой публики, добавив 1,5 млн пользователей за несколько дней и доведя свое общее количество до 4,8 млн пользователей.

Bluesky стоит на пороге федерализации своего протокола AT, что означает, что любой желающий сможет установить сервер и создать собственную социальную сеть с помощью программного обеспечения с открытым исходным кодом. Каждый отдельный сервер сможет общаться с другими, требуя от пользователя иметь только одну учетную запись во всех социальных сетях на этом протоколе. Но Mastodon использует другой протокол, называемый ActivityPub, а это означает, что пользователи Bluesky и Mastodon не могут взаимодействовать между собой, передает TechCrunch.

Оказывается, некоторым пользователям Mastodon это нравится. Разработчик программного обеспечения Райан Барретт выяснил это на собственном опыте, когда решил соединить протокол AT и ActivityPub с помощью моста под названием Bridgy Fed.

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Барретт не имеет отношения к Mastodon или Bluesky, но поскольку протоколы имеют открытый исходный код, любой сторонний разработчик может опираться на имеющийся код. С приближением федерализации Bluesky некоторые пользователи Mastodon узнали о проекте Баррета и набросились на него.

Барретт планировал сделать мост по умолчанию включенным, то есть публичные сообщения Mastodon могли появляться на Bluesky без ведома автора, и наоборот. Разработчик работал над подобными Bridgy проектами в течение последних 12 лет, но он никогда не сталкивался с такой бурной реакцией на свою работу.

Уже сейчас самые ярые пользователи Mastodon и Bluesky действуют как враждующие группировки в войне за открытый Интернет. Но по мере того, как децентрализованные социальные сети становятся все более популярными, то, как эти экосистемы на разных протоколах взаимодействуют друг с другом, может подготовить почву для следующей эры интернета.

Сторонники Mastodon изначально скептически относились к Bluesky. Привлекательность Mastodon как неприбыльной организации заключается в том, что, в отличие от Instagram, Twitter или YouTube, она не контролируется крупными корпорациями, которым нужно сделать своих инвесторов счастливыми. Но на своих ранних стадиях Bluesky был проектом Twitter, который финансировал соучредитель и бывший генеральный директор компании Джек Дорси. Сейчас Bluesky — это отдельная компания, полностью отделенная от Twitter. Хотя Дорси входит в ее совет директоров, он проявил гораздо больший интерес к Nostr, другому децентрализованному протоколу, который он поддержал.

Для пользователей Mastodon участие Дорси стало первым неприятным моментом. Второй наступил, когда Bluesky решила создать свой собственный протокол вместо того, чтобы использовать уже существующий, например, ActivityPub.

Идеологические проблемы вокруг Bridgy Fed, вероятно, будут продолжать создавать напряженность между этими социальными сетями. Вскоре приложение Threads от Meta планирует стать совместимым с сетями ActivityPub, такими как Mastodon. Flipboard и Automattic, владельцы WordPress.com и Tumblr, также делают ставку на ActivityPub. Для пользователей Mastodon, которые хотят оставаться изолированными от традиционных социальных сетей, эти связи с другими платформами — особенно Threads, которая имеет 130 миллионов активных пользователей — могут представлять большую угрозу, чем мост с Bluesky.

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