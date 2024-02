Bluesky додав майже 1 млн користувачів після публічного запуску

Децентралізована соцмережа, яку підтримує творець Twitter Джек Дорсі, днями скасувала лист очікування і нині доступна для загалу без запрошень.

Сервіс, відомий як альтернатива Twitter з відкритим вихідним кодом, перебував у бета-версії й надавав доступ за запрошеннями протягом року — за цей час до Bluesky приєдналися 3 млн користувачів і ще 850 тисяч прийшли протягом дня після оголошення публічного запуску.

На цей час, згідно з даними онлайн-трекера, загальна кількість реєстрацій у соцмережі сягає 4,2 млн.

After opening access yesterday, Bluesky has crossed 4M users! 🎉

• 850k+ new users have signed up

• Averaged 8.5 new accounts/second

• 2M posts were created in the last 24 hours

Sign up for Bluesky here, no invite code required: https://t.co/xjTBYE9oOJ pic.twitter.com/vDB4pdnERy

— bluesky (@bluesky) February 7, 2024