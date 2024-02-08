Bluesky додав майже 1 млн користувачів після публічного запуску

Децентралізована соцмережа, яку підтримує творець Twitter Джек Дорсі, днями скасувала лист очікування і нині доступна для загалу без запрошень.

Сервіс, відомий як альтернатива Twitter з відкритим вихідним кодом, перебував у бета-версії й надавав доступ за запрошеннями протягом року — за цей час до Bluesky приєдналися 3 млн користувачів і ще 850 тисяч прийшли протягом дня після оголошення публічного запуску.

На цей час, згідно з даними онлайн-трекера, загальна кількість реєстрацій у соцмережі сягає 4,2 млн.

After opening access yesterday, Bluesky has crossed 4M users! 🎉 • 850k+ new users have signed up

• Averaged 8.5 new accounts/second

• 2M posts were created in the last 24 hours Sign up for Bluesky here, no invite code required: https://t.co/xjTBYE9oOJ pic.twitter.com/vDB4pdnERy — bluesky (@bluesky) February 7, 2024

Ще одна альтернатива Twitter — Threads від Meta — минулого тижня звітувала про 130 млн щомісячно активних користувачів.

Тим часом CEO Bluesky Джей Грабер каже, що сайт мав намір розвиватися повільніше, щоб створити платформу та базовий протокол без додаткового тиску, який можуть спричинити раптові стрибки. Деякі з цих побоювань підтвердилися під час публічного запуску, коли у соцмережі виникли технічні проблеми зі стрічкою — збій усунули за кілька годин.

Значна частина майбутнього успіху Bluesky залежатиме від того, чи зможе соцмережа підтримувати нове зростання та інтерес усіх своїх нових користувачів (Threads, до прикладу, після сплеску завантажень ледь пережила зниження і терміново почала розгортати нові функції — реклама в інших програмах Meta також, здається допомогла).

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Хоча Bluesky може трохи нагадувати Threads або X, це принципово інший вид платформи та частина руху децентралізованих соціальних медіа. Його протокол із відкритим кодом функціонує як «постійно відкритий» API й, за словами Грабера, на сайті вже є десятки розробників, які створюють власний досвід. Bluesky також пропонує більше можливостей налаштування для користувачів, зокрема щодо алгоритмів чи модерації.