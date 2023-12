Pornhub, XVideos и Stripchat попали под новые жесткие правила ЕС. Их признали «очень крупными онлайн-платформами»

Порносайты Pornhub, XVideos и Stripchat столкнулись с более строгими требованиями по проверке возраста своих пользователей после того, как их официально признали «очень большими онлайн-платформами» (VLOP) в соответствии с Законом Европейского Союза о цифровых услугах (DSA). Европейская комиссия заявила, что эти три сайта «соответствуют порогу в 45 млн среднемесячных пользователей в ЕС» и должны выполнить обязательства DSA до февраля 2024 года.

Из-за статуса VLOP сайты также должны будут проводить оценку рисков и уменьшать распространение незаконного контента, например, материалов с изображением сексуального насилия над детьми и фейкового порно, передает The Verge. Существуют также требования по прозрачности, такие как прохождение внешнего аудита, публикация отчетов о решениях по модерации контента и предоставление общедоступных данных исследователям.

