Meta «‎разлучает» Messenger с чатом Instagram — чтобы избежать наказания от регуляторов ЕС

Функцию, которая позволяет общаться с помощью двух платформ, удалят уже в середине декабря.

Meta добавила кроссплатформенную интеграцию Messenger и чата Instagram в 2020 году, однако в настоящее время ее отменяет. Как предполагает 9to5Google — чтобы избежать наказания регуляторов в рамках Закона ЕС о цифровых рынках, который содержит требования к крупным компаниям относительно совместимости между платформами обмена сообщениями.

С середины декабря 2023-го вы больше не сможете начать новые чаты или звонить друзьям Facebook из Instagram и наоборот. История предыдущих диалогов останется, но будет доступна только для чтения. Учетные записи также не смогут просматривать статус собеседника в другой соцсети.

ЕС принял Закон о цифровых рынках в 2022 году как средство сдерживания владельцев платформ от получения монопольной власти. Если компания превысит определенный порог дохода, а Европейская комиссия сочтет платформу чрезмерно доминирующей, то на бизнес могут наложить максимальный штраф в размере 10% от глобального дохода.

Другой продукт Meta, WhatsApp, как оказалось ранее, готовит функцию «‎Сторонние чаты», которая должна помочь соответствовать новому законодательству ЕС.