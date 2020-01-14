Porsche запатентовал дизайн электрического аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой в стиле НЛО

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Немецкий автопроизводитель Porsche запатентовал дизайн электрического аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), который с определенных ракурсов напоминает загадочные дисколеты-НЛО времен Второй Мировой войны.

В конце прошлого года Porsche договорился с Boeing совместно разработать подобную модель, однако илюстративные изображения, сопровождающие эту новость, не очень похожи на изображения из патента.

Разработчики предложили интересную схему с четырьмя крупными пропеллерами, пара из которых интегрирована в среднюю часть крыльев, а вторая пара размещена ближе к их задней поверхности. Последняя пара может поворачиваться из взлетного режима (в одной плоскости с поверхностью крыла) в режим горизонтального передвижения (под 90 градусов к поверхности крыла), что позволяет обеспечить достаточную тягу в каждом из режимов.

В свою очередь центральные винты можно будет закрыть специальными планками, которые полностью открывают вентилятор (при взлете) или скрывают его от набегающего потока воздуха (в полете). Вдобавок к пропеллерам аэротакси Porsche сможет складывать часть крыла для достижения оптимальных аэродинамических свойств в различных режимах движения.

Подразумевается, что концепт будет автономным, но в то же время при необходимости сможет управляться пилотом.

Отметим, что два года назад компания Porsche Consulting спрогнозировала скачкообразное развитие рынка городского авиатранспорта после 2025 года. Результаты исследования утверждают, что воздушные решения позволят перевозить пассажиров быстрее и эффективнее, чем это делают традиционные наземные транспортные средства, а также по более низкой цене и в более комфортных условиях.

Напомним, что работами в области персонального авиатранспорта занимается целый ряд компаний, включая Airbus, Embraer, Uber, Audi и др.

Источник: Autoblog