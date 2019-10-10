Porsche и Boeing совместно займутся разработкой премиального летающего электрического транспорта с вертикальным взлетом и посадкой

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Компании Porsche и Boeing подписали меморандум о взаимопонимании с целью исследования возможностей премиум-рынка воздушного городского автотранспорта. Вместе компании рассчитывают создать полностью электрическое средство передвижения с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL, electric vertical take-off and landing aircraft).

Обе компании намерены поднять движение транспорта в воздух. Это партнерство должно усилить рыночные преимущества обеих компаний, позволяя получить ценные данные для исследования будущего премиум-рынка воздушного городского автотранспорта.

«Бренд Porsche намерен расширить свою сферу деятельности как производителя спорткаров и стать ведущим брендом премиальных транспортных средств. В долгосрочной перспективе это может означать переход в третье измерение путешествий», – отметил Детлев фон Платен, член Исполнительного комитета по продажам и маркетингу компании Porsche AG. – «Две ведущие мировые компании объединят усилия для сотрудничества в потенциально ключевом сегменте рынка будущего».

В рамках сотрудничества компании соберут международную команду, которая будет работать над различными аспектами воздушного движения в городе. Среди аспектов будет, например, анализ потенциала рынка транспортных средств на премиум-рынке и возможные кейсы использования.

Компании Boeing и Porsche, а также исследовательская компания Aurora Flight Sciences, дочернее предприятие Boeing, будут работать над разработкой концепта полностью электрического воздушного транспортного средства с вертикальным взлетом и приземлением. Над созданием и тестированием прототипа будут работать инженеры обеих компаний, а также сотрудники дочерних компании Porsche – Porsche Engineering Services GmbH и Studio F.A. Porsche.

«Основой этого сотрудничества является наше стремление создать безопасную и эффективную новую экосистему движения. Это также открывает для нас возможность исследования разработки воздушного городского транспортного средства в премиум-сегменте в партнерстве с инновационным автомобильным брендом», – заявил Стив Нордлунд, вице-президент и генеральный директор Boeing NeXt. – «Партнерство Porsche и Boeing – это точная инженерия, стиль и инновации, ускоряющие появление городских воздушных перевозок по всему миру».

Отметим, что организация Boeing NeXt работает над фундаментом экосистемы транспортного движения следующего поколения, в которой беспилотные и управляемые транспортные средства смогут безопасно сосуществовать. В начале текущего года подразделение испытало прототип электрического аэротакси NeXt.

Исследование, проведенное компанией Porsche Consulting в 2018 году, показало, что рынок городского автотранспорта начнет быстро развиваться после 2025 года. Также результаты исследования утверждают, что воздушные решения позволят перевозить пассажиров быстрее и эффективнее, чем это делают традиционные наземные транспортные средства, а также по более низкой цене и в более комфортных условиях.

Напомним, что только на прошлой неделе Hyundai открыл подразделение летающих автомобилей и позвал возглавить его бывшего инженера NASA. Работами в данной области также занимаются Airbus, Embraer, Uber, Audi и др.

Источник: Porsche