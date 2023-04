Портативная консоль ASUS ROG Ally – «убийца» Steam Deck с лучшим экраном, совместимостью с любыми играми для Windows, меньшим весом и шумом

Компания ASUS не очень удачно выбрала время для анонса портативной консоли – 1 апреля многие восприняли его как шутку. Однако в компании подтвердили, что ASUS ROG Ally – серьезное игровое устройство, по многим параметрам способное опередить Steam Deck. Консоль будет работать под Windows 11 и использовать специальный процессор AMD.

Ютубер Dave2D рассказал, что ROG Ally снабжена 7” сенсорным экраном с соотношением сторон 16:9, разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Напомним, экран Steam Deck с соотношением 16:10 имеет разрешение 800p при 60 Гц. При этом консоль ASUS тоньше и немного легче устройства Valve. Пока не ясно, как лучший экран повлияет на время автономной работы.

Первая портативная игровая консоль ASUS оснащена гибридным процессором AMD Ryzen, специально созданным для этого продукта. ASUS не указывает, какой тип процессора в ней использован, лишь нескромно называя его «самым быстрым APU». Согласно видео, это 4-нм процессор Zen4 с графикой RDNA 3. Возможно также, что перед нами специальный APU AMD Phoenix.

Консоль имеет специальный разъем XG, что означает возможность использования мощных внешних видеокарт ASUS для ноутбуков. Последней выпущенной видеокартой XG стала RTX 4090, которая стоит $2000.

Отдельного упоминания достойна система охлаждения консоли. Она оснащена двумя вентиляторами, которые, по измерениям, создают шум 20 дБ. Это почти в два раза меньше 37 дБ у Steam Deck.

