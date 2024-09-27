Постановка на воинский учет онлайн и Единый реестр военнослужащих с Military ID — инициативы Минобороны

Министерство обороны Украины подготовило законопроект, который позволяет украинцам призывного возраста регистрироваться на воинский учет онлайн. Это можно будет сделать с помощью электронной идентификации.

Этот проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно особенностей постановки граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общей подготовки» уже одобрили на последнем заседании Кабинета Министров Украины. Следовательно, существует высокая вероятность, что его вскоре внесут на рассмотрение ВРУ и примут.

Планируется разрешить становиться на воинский учет и обновлять персональные данные через электронную идентификацию в сервисе «Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста». Также предполагается ликвидировать комиссии для постановки на учет и отменить медицинский осмотр при постановке на воинский учет.

Студенты, получающие высшее образование, будут проходить медицинский осмотр перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

Женщины, желающие проходить базовую военную службу, будут браться на воинский учет призывников перед направлением на службу, а после ее завершения — на учет военнообязанных.

Вместе с тем Министерство обороны поделилось дополнительной информацией о законопроекте №12066, который фактически отменяет медицинскую тайну о состоянии здоровья призывников и военнообязанных. Он также предусматривает создание Единого государственного реестра военнослужащих. Это предлагается сделать с целью совершенствования воинского учета и предоставления электронных услуг.

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Он предусматривает:

создание единой базы данных для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной службы специального транспорта,

введение уникального электронного идентификатора Military ID. Он предоставит возможность обмена данными между реестрами без использования персональных данных военнослужащих,

формирование законодательной базы для дальнейшего развития приложения «Армия+» и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины,

предоставление электронных услуг военнослужащим и их семьям, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.

Отмечается, что реестр не будет содержать информации о военной службе, звании или специальности. Чувствительные данные будут храниться в защищенных контурах других информационных систем и при необходимости могут быть деперсонифицированы с применением Military ID вместо использования имени и фамилии.

Источник: Минобороны 1, 2

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