Конец медицинской тайне: информацию о состоянии здоровья призывников и военнообязанных хотят автоматически передавать в «Оберіг»

Народные избранники разработали новый законопроект, касающийся медицинской информации военнообязанных. С информации о результатах медосмотров с целью определения пригодности призывников, военнообязанных, резервистов, фактически снимаются гарантии медицинской тайны — ее автоматически будут передавать в Реестр «Оберіг». Соответствующий законопроект №12066 зарегистрировали в Верховной Раде группа депутатов во главе с Александром Завитневичем и Александром Федиенко («Слуга народа»).

Изменения в Закон «Основы законодательства Украины об охране здоровья» предусматривают снятие гарантий медицинской тайны с информации о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, которые проводились для определения их пригодности к военной службе.

Действующий закон предусматривает, что информационное взаимодействие между электронной системой здравоохранения (ЭСЗ) и другими реестрами осуществляется с соблюдением требований Закона «О защите персональных данных». Важно, что во время информационного взаимодействия доступ к медицинской информации о пациенте не допускается. Это непосредственно предусмотрено законом.

Новым законопроектом предлагается, чтобы ЭСЗ также автоматически передавала данные в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг». При этом доступ к медицинской информации о пациенте будет разрешен с целью «получения информации Министерством обороны Украины о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинского долга для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны».

Вместе с тем вносятся изменения в закон о Реестре призывников, военнообязанных и резервистов, которыми предусмотрено, что Минздрав должен передавать в Реестр «Оберіг» сведения о результатах медосмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга. Реестр «Оберіг» будет получать данные через электронное взаимодействие с ЭСЗ.

Источник: Судебно-юридическая газета

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