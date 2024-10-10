Повестки от ТЦК: Кабмин ввел новые правила доставки

Кабинет Министров Украины принял постановление №1147, которым изменил правила вручения повесток от ТЦК, которые теперь централизованно будет доставлять «Укрпочта».

Новое постановление КМУ №1147 устанавливает, что заказные письма с пометкой «Повестка ТЦК» при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю). Если вручить повестку лично не удалось из-за отсутствия получателя по этому адресу, работник почтового оператора должен проинформировать адресата по имеющемуся номеру телефона и/или уведомлением.

«В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник объекта почтовой связи информирует адресата (получателя) по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик уведомление о поступлении заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК».

Вместе с тем документ регулирует действия сотрудников «Укрпочты» в тех случаях, если адресат не пришел за заказным письмом в почтовое отделение. Если в течение 3 рабочих дней после информирования адресат не явится для получения письма, почтовый работник будет ставить отметку «адресат отсутствует по указанному адресу», и письмо будет возвращено отправителю не позднее следующего рабочего дня.

Изменения в постановлении КМУ также касаются судебных повесток, которые отныне могут доставляться вместе с повестками ТЦК, и подлежат личному вручению адресатам.

В то же время генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский рассказал, что почтовый оператор уже доставил более 20 тыс. повесток.

«Доставляем. Эти письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД (Правил дорожного движения), которые мы доставляем», — рассказал Игорь Смелянский о доставке повесток военнообязанным.

Он добавил, что «качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе «Резерв+» или «Оберег».

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Итак, если в этих системах адрес указан неправильно, повестку доставят именно туда, даже если получатель там отсутствует.

Стоит отметить, что в соответствии с обновленными нормами законодательства, день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства считается днем вручения повестки.

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