Появились первые изображения гибридного планшета Google Pixelbook (Nocturne)

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Компания Brydge подготовила к выпуску парочку новых клавиатур для планшетов на базе Chrome OS. Их изображения уже утекли в сеть. Но самым интересным в этой утечке является планшет, подключенный к одной из новых клавиатур. Вероятно, это первое изображение грядущего планшета Pixelbook, также известного под кодовым названием Nocturne. Как ожидается, его презентация состоится 9 октября.

Таким образом, появилась возможность рассмотреть будущий планшет с Chrome OS. На его левой части виден порт USB Type-C. При этом ожидается, что Nocturne получит сразу два таких порта. Вероятно, второй расположен на правой боковой грани. Также можно рассмотреть удлинённое отверстие динамика.

Другое изображение, на котором видна верхняя грань планшета, демонстрирует плоскую кнопку питания. Вероятно, здесь же расположен сканер отпечатков пальцев. Предыдущие утечки свидетельствовали, сто Nocturne получит дактилоскопический датчик. Также упоминалось о поддержке функции шумоподавления, и на изображении верхней панели как раз видно несколько отверстий микрофонов.

Источник: aboutchromebooks