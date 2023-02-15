Правоохранители проводят обыски в офисе и месте проживания основателя компании MacPaw

Как рассказал основатель компании MacPaw Александра Косована, в офис компании и к нему домой пришли правоохранители с обысками. По словам Александра, следователям заранее были предоставлены все необходимые документы. Поэтому, по его мнению, обыски в этом случае были необязательными, «но госслужащие решили иначе».

Александр Косован считает, что обыски проводятся в связи с тем, что чиновники хотят завладеть принадлежащими компании земельными участками, в которые были вложены миллионы долларов.

«Причиной обысков стало желание чиновников завладеть земельными участками, которые MacPaw законно приобрела в период с 2016 по 2021 годы. Мы не исключаем, что из-за несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшем регулировании могли быть допущены какие-то ошибки должностными лицами. Поэтому мы предоставляем правоохранителям всю запрашиваемую информацию и более трех лет ведем диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки и иметь возможность создать действительно интересный и ценный проект в Украине. Но после того, как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, ими заинтересовались чиновники, теперь пытающиеся отобрать эти земли и актив», — пишет Александр Косован.

В комментариях к своему сообщению основатель MacPaw пояснил, что речь идет о земельных участках в районе с. Цибли возле Переяслава, Киевская область. Также в комментариях он предоставил перечень кадастровых номеров земельных участков, из-за которых проводятся обыски:

3223388200:02:015:0105; 3223388200:02:015:0108; 3223388200:02:015:0009; 3223388200:02:015:0136; 3223388200:02:015:0094; 3223388200:02:015:0107; 3223388200:02:015:0030; 3223388200:02:015:0106; 3223388200:02:015:0107; 3223388200:02:015:0018; 3223388200:02:015:0019; 3223388200:02:015:0095 и прилегающие к ним земельные участки.

«Мне обидно, что в то время, когда украинцы должны объединиться и делать все возможное для скорейшей победы Украины, внутри страны находятся лица, наделенные властью и ставящие собственные интересы выше интересов всей страны. Ради собственного обогащения эти чиновники лишают Украину миллионов долларов инвестиций и создают неблагоприятный инвестиционный климат в стране. Такие действия вместе с блокированием работы одной из крупнейших украинских продуктовых компаний являются преступлением против всего народа Украины», — подытожил Александра Косована.

Источник: Facebook