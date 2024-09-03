Правительство анонсировало Единую платформу жилищно-коммунальных услуг — с электронным кабинетом и интеграцией с другими системами

Кабинет министров Украины дал старт экспериментальному проекту Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 3 сентября.

В Кабмине заявляют, что запуск этой платформы — это важный шаг к упорядочению жилищно-коммунальных услуг. Денис Шмыгаль говорит, что она автоматизирует соответствующие процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг. Проект также предусматривает создание электронного кабинета потребителя жилищно-коммунальных услуг.

«Пользователи будут иметь электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, цены и тарифы, результаты рассмотрения своих обращений, а также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн», — добавил Денис Шмыгаль.

Вместе с тем новая платформа будет интегрирована с другими имеющимися информационными системами, что обеспечит беспрепятственный обмен данными.

По словам Дениса Шмыгаля, Кабмин ожидает, что как можно больше общин присоединятся к реализации этого проекта.

Источник: Судебно-юридическая газета