Новости Софт 03.09.2024 в 14:21 comment views icon

Правительство анонсировало Единую платформу жилищно-коммунальных услуг — с электронным кабинетом и интеграцией с другими системами

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Кабинет министров Украины дал старт экспериментальному проекту Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 3 сентября.

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В Кабмине заявляют, что запуск этой платформы — это важный шаг к упорядочению жилищно-коммунальных услуг. Денис Шмыгаль говорит, что она автоматизирует соответствующие процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг. Проект также предусматривает создание электронного кабинета потребителя жилищно-коммунальных услуг.

«Пользователи будут иметь электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, цены и тарифы, результаты рассмотрения своих обращений, а также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн», — добавил Денис Шмыгаль.

Вместе с тем новая платформа будет интегрирована с другими имеющимися информационными системами, что обеспечит беспрепятственный обмен данными.

По словам Дениса Шмыгаля, Кабмин ожидает, что как можно больше общин присоединятся к реализации этого проекта.

Источник: Судебно-юридическая газета

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