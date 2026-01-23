Правительство анонсировало поиск работы через "Дію"

Украинские чиновники хотят сделать поиск работы таким же простым, как оформление справки в «Дії» или визит в ЦПАУ. Правительство запустило пилотный проект, который переведет услуги Центров занятости в цифровой формат. Для этого используют новую систему под названием «Обрій».

Стоит заметить, что проект не заработает за одну ночь. Государство планирует внедрять его постепенно. На это отвели до двух лет. Проект реализуют вместе с Минэкономики.

Первый этап. Подготовка системы

На старте техническая команда соединит систему «Обрій» с «Дією». Базы данных научат обмениваться информацией быстро и без сбоев. Это нужно, чтобы заявки, вакансии и документы отображались правильно и без путаницы.

Идея заключается в том, чтобы человеку было достаточно один раз подать заявку. А потом данные должны подтянуться автоматически — без бумаг и повторных проверок.

Второй этап. Услуги в «Действии»

После технической настройки сервисы появятся на портале и в приложении «Дія«. Ими смогут пользоваться украинцы, иностранцы и бизнес.

Работодатели получат удобный инструмент для поиска работников. Они смогут публиковать вакансии, приглашать кандидатов на собеседования и официально оформлять людей на работу онлайн.

Те, кто ищет работу, смогут просматривать вакансии в «Дії». Система даже будет предлагать варианты, подобранные искусственным интеллектом. Трудоустройство будет проходить без походов в госучреждения.

Третий этап. Услуги в ЦПАУ

После запуска онлайн-сервисов те же услуги появятся и в ЦПАУ. Правительство уже утвердило список из 12 обязательных услуг, которые будут предоставлять в центрах. Администраторы ЦПАУ будут помогать:

стать на учет или восстановить статус безработного;

снять с учета;

подать заявление на пособие по безработице;

получить справки о пребывании на учете, выплатах и доходе;

оформить документы для бизнеса, в частности разрешения на трудоустройство иностранцев;

подать заявления на другие виды помощи, включая гранты, выплаты в случае чрезвычайных ситуаций или помощь на погребение.

Как ожидается, цифровизация позволит снять лишнюю бюрократию. Люди будут тратить меньше времени на бумаги и очереди, а государство взамен будет видеть реальную картину рынка труда.

Это поможет готовить специалистов, которые действительно нужны экономике. А безработные смогут быстрее находить работу.

На полный запуск услуг в «Дії» и ЦПАУ отвели два года. В ближайшее время Минэкономики планирует начать набор тестировщиков. О деталях обещают сообщить отдельно.

Источник: Минцифра