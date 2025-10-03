"Дія" будет сообщать, когда кто-то шарит по данным гражданина в реестрах, — Минцифры

Приложение «Дія» вскоре начнет присылать интересные оповещения, из которых можно будет узнать, кто и зачем запрашивал данные гражданина в государственных реестрах.

Минцифры сообщает, что правительство Украины приняло постановление, которое запускает мониторинг доступа к данным граждан. Система будет фиксировать каждый случай обращения к данным украинцев со стороны государственных органов «Дія» оповестит гражданина, когда, кто, и зачем обращался в поиске его данных.

«Как это будет работать? Например, при оформлении услуги государственному органу нужны ваши данные — работник делает запрос в реестре. Трембита зафиксирует этот факт — и вы получите уведомление в Дії со всеми деталями: кто, когда и зачем.», — говорится в сообщении министерства.

Конечно же, эта практика будет иметь ограничения. Не будут сообщать о случаях, касающихся досудебного следствия и расследования преступлений, связанных с контрразведкой и борьбой с терроризмом. Также каждое обращение будет фиксироваться системой, поэтому теоретически их можно будет отследить в случае необходимости.

Министерство ссылается на опыт Эстонии, где уже работает подобная услуга Data Tracker. Украинцы исследовали опыт партнеров и внедряют его «чтобы повысить прозрачность государства и придерживаться европейских стандартов защиты данных». О старте услуги министерство сообщит отдельно.